Čistky prešovského župana Majerského: Riaditeľka Warholovho múzea končí

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský v piatok oznámil, že mení vedenie Múzea moderného umenia Andyho Warhola.

„Rokovania s terajšou riaditeľkou už prebehli, predpokladám, že pracovný pomer ukončíme dohodou k 28. februáru. Na pozíciu vypíšeme výberové konanie,“ oznámil Majerský. Po obvinení zakladateľa múzea Michala Bycka z krádeže obrazu, ktorý mu podľa jeho slov dali samotní Warholovci, a ukončení spolupráce s muzeoedukologičkou Carmen Cilipovou tak končí samotná Ľudmila Štecová. „Chránila som zbierkový fond múzea. Riešia sa len niečie súkromné záujmy a to považujem za výsmech do tváre ochrany celého zbierkového fondu na Slovensku. Zvažujem odchod, už nechcem pracovať v takom múzeu,“ vyjadrila sa. „Riaditeľka urobí svojim odchodom to najviac, čo mohla urobiť pre múzeum a odkaz Andyho Warhola. Rád by som sa vrátil, a bol by som rád, keby sa vrátila aj muzeoedukologička,“ povedal zakladateľ múzea Michal Bycko, ktorému vyjadrila podporu i župa.