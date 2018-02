Vlado z Nitry je slovenský Winnetou! Uvidíte tú podobu, budete myslieť, že sa vám sníva

Podoba s populárnou filmovou postavou je priam dokonalá! Hrdinom Vladimíra Karela (53) z Nitry je celý život nezabudnuteľný Winnetou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jeho obdiv k spravodlivému indiánskemu náčelníkovi je taký veľký, že miesta, kde boli filmy natočené, navštívil vlani v lete v replike hercovho odevu. Na nerozoznanie rovnaký kostým aj s legendárnou puškou si pritom zmajstroval úplne sám a je naň právom pyšný. Filmy o Winnetouovi videl Vlado (53) už toľkokrát, že to nedokáže ani spočítať. „Chcel som to preto aj všetko zažiť, presne tak ako Winnetou,“ vysvetľuje.

Pri fotení chcel použiť navlas rovnaké kostýmy a repliky. Kostým, ktorý sa dal zohnať, bol však nielen drahý, ale ani nespĺňal všetky náležitosti. Vlado sa preto rozhodol, že si ho zhotoví sám. „Dlho som zháňal len samotnú látku. Košeľu a nohavice mi ušila krajčírka presne podľa mojej predlohy. Vyšíval som si to však úplne sám,“ prezrádza s tým, že dbal na každý detail.

„Chodil som do galantérie kupovať bavlnky na vyšívanie, predavačky sa čudovali a pýtali sa ma, na čo to používam. Tak som im to prezradil,“ smeje sa. Podobne postupoval aj pri výrobe pušky. „V pivnici paneláku som ju sám hobľoval, hlaveň je z PVC rúrky. Potom som ju natrel na hnedo, presne sedia aj ozdobné nity podľa filmovej predlohy,“ ukazuje. Podobne to bolo aj s topánkami a čelenkou. „Parochňu som kúpil. Celý výstroj ma vyšiel do 100 eur,“ prezrádza Vlado.

Na výpravnú dovolenku v Chorvátsku nahovoril vlani v júni kamarátku, ktorá bola jeho kameramankou a fotografkou. „Boli sme pri rieke Zrmanja, vo filme sa volala Rio Pecos. Tam sa väčšina filmov točila,“ vysvetlil. Nitran bol vďaka autentickým pózam taký presvedčivý, že uchvátil aj tamojších turistov. „Ihneď sa so mnou fotili, bolo to fantastické. Dokonca si ma fotil aj majiteľ miestneho hotela,“ dodáva s tým, že filmovému predstaviteľovi Winnetoua, Pierrovi Briceovi chcel ísť aj na pohreb, nepustili ho však z práce.

Kto bol Winnetou

- indiánsky náčelník kmeňa Apačov-Meskalerov

- literárna postava nemeckého spisovateľa Karla Maya

- je symbolom mieru, lásky a bratstva medzi ľuďmi

- jeho pokrvným bratom bol Old Shatterhand

Čo si zmajstroval sám:

Výšivky na nohavice a košeľu

Čelenku s ozdobami

Pušku

Vzory na topánkach

Košeľu a nohavice ušila krajčírka

Cena kostýmu: 100 eur