Dekan mal zabezpečiť synovi známej úspech na škole: Sudca korupciu zmietol zo stola!

Korupcia sa nepreukázala! Samosudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici oslobodil spod obžaloby profesora Mikuláša S. (65) a Zlaticu H. (45).

Bývalý dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a spoluobžalovaná žena sa mali podľa obžaloby dopustiť prečinu nepriamej korupcie. Za starý tlačidlový mobilný telefón a využívanie chaty mal vtedajší dekan zabezpečiť skúšku pre syna Zlatice. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor sa odvolal.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Obaja vinu od odmietajú a tvrdia, že sú nevinní. Sú vraj dlhoroční známi. „Požiadala ma preto, aby som na syna Patrika dohliadol počas jeho štúdia,“ povedal pred súdom bývalý dekan. Starý tlačidlový mobil mu dala pretože ovládanie moderného dotykového aparátu mu nešlo a chcela mať aktuálne informácie o synovi Patrikovi. O chatu sa nemal kto starať a aj ju vykradli. Zlatica uviedla, že mu ju ponúkla, pretože dosť často cestoval do Žiliny. Na chate vo Valčianskej doline bol vraj viackrát aj v minulosti. Podľa prokurátora mal dekan za spomínaný úplatok

svojím vplyvom pôsobiť na vyučujúceho tak, že u neho zabezpečí

doučovanie študenta Patrika z predmetu manažérske účtovníctvo,

ako aj to, aby ho skúšal z tohto predmetu a zapísal mu jej úspešné vykonanie. „Skutky nie sú trestným činom,“ uviedol samosudca s tým, že z vykonaného hlavného pojednávanie bolo zistené, že bol poskytnutý mobilný telefón ako aj užívanie chaty. Avšak podľa jeho názoru neboli tieto veci poskytnuté v súvislosti s výkonom skúšky Patrika, ale vyplynulo to zo vzťahu medzi obžalovanými. Pretože tí sa už dlhšiu dobu predtým poznali.