Muž v Bratislave zamkol svoje dieťa (3) v aute, zasahovala polícia: Otcovi teraz ide o veľa!

Policajti našli dieťa v zamknutom aute v jednej z podzemných garáží obchodného centra v hlavnom meste. Vo vozidle bolo viac ako hodinu...

O dramatickej udalosti, ktorá sa odohrala v utorok, bratislavská polícia informovala v piatok popoludní. V podzemnej garáži obchodného centra na Vajnorskej ulici v bratislavskom Novom Meste v osobnom aute na mieste spolujazdca našli 3-ročné dieťa, ktoré plakalo v autosedačke. Otca sa pokúsili privolať k autu výzvou v rozhlase obchodného centra, avšak márne. Ako uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková, muž k autu neprišiel.

Keď dieťa v aute začalo vracať, policajti sa pustili do záchrannej akcie. Násilím sa dostali do auta a dieťa, ktoré bolo v aute približne hodinu samé, záchranári previezli do nemocnice. Vyšetrenie nepreukázalo u dieťaťa zranenie. Na miesto neskôr prišiel aj otec dieťaťa.

Polícia začala trestné stíhanie vo veci zločinu opustenia dieťaťa. V prípade dokázania viny hrozí otcovi trest odňatia slobody na tri až desať rokov.