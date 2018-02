Humenčanka sa večer vracala z práce: Ženu prepadli traja muži, bili ju do tváre, kopali do nôh...

Emílii (45) z Humenného večer chýbalo prejsť domov ešte približne kilometer, keď ju na ulici prepadli traja muži. Bili ju do tváre, kopali do nôh. A to všetko kvôli kabelke s približne 500 eurami. Ako sa prepadnutie skončilo?

Po ulici Dargovských hrdinov v Humennom sa neskoro večer vracala z práce domov Emília (45). Približne kilometrov od domu ju prepadla trojica vtedy neznámych mužov. Chytili ju, stiahli na zem, kde ju bili po tvári, kopali jej do nôh. Napokon sa trojici podarilo prepadnutej žene kabelku zobrať. Napadnutá žena, ktorú na ošetrenie odviezli záchranári, vyčíslila škodu na 550 eur. Policajti trojicu podozrivých našli a zatkli. Z lúpeže s trestnou sadzbou 3 až 8 rokov obvinili dvoch Humenčanov - Robina (23), Nikolasa (20) a Vladimíra (35) z neďalekej dediny. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie všetkých troch - uviedol prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobaník. "Človek si nemôže byť istý ani na frekventovanej ulici! To máme sedieť doma a báť sa vyjsť na ulicu? Alebo chodiľ z roboty iba v sprievode ochrankára?!" rozhorčovala sa vo štvrtok susedka prepadnutej ženy.