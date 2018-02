Winter Park Martinky: Skvelá lyžovačka na skok od Martina

Winter Park Martinky je povestný dostatočným množstvom prírodného snehu.

A tiež faktom, že vďaka vysokej nadmorskej výške si môžu lyžiari užiť bohatú snehovú nádielku aj v odbobí, kedy nižšie položené strediská zívajú prázdnotou.

Stredisko disponuje aj technickým zasnežovaním zjazdovky popod 6-sedačkovú lanovku Flochova. V prevádzke je celé stredisko, okrem 6-sedačky aj ďalších päť vlekov. O prípadnom nespustení niektorých vlekov informujú návštevníkov denne na svojej webstránke. V stredisku sa nachádzajú ľahké a stredne ťažké zjazdovky, ľahké sú vhodné aj pre malé deti a začiatočníkov. Pre vyznávačov akčnejšej lyžovačky je ideálna zjazdovka Céčko, ktorá je stredne ťažká a väčšinou aj menej vyťažená.

Winter Park Martinky má vybudované plnohodnotné zázemie, sú tu dostatočné parkovacie kapacity, niekoľko bufetov priamo na svahu, apres – ski bar a rýchloobslužná reštaurácia v apartmánovom dome Nová Ponorka, v ktorej môžete ochutnať miestnu špecialitu – obrovskú parenú buchtu. Za zastávku určite stojí bufet Panoráma na vrcholovej stanici 6-sedačkovej lanovky. Na terase Panorámy je fotorámik, kde sa môžete zvečniť so svojimi priateľmi tak, že v pozadí budete mať krásne výhľady na okolité kopce a celú Turčiansku kotlinu.

Najväčšou investíciou minulej sezóny bolo zabezpečenie nového turniketového systému. Nový systém je modernejší, rýchlejší, má v turniketoch silnejšie antény a teda väčší dosah. Lyžiar si nemusí pri prechode turniketom vyberať skipas z bundy, turniket ho pohodlne zosníma. Systém má niekoľko modulov pripojených priamo na internet, ako napríklad sledovanie počtu najazdených kilometrov a iné štatistiky. Pred aktuálnou sezónou stredisko investovalo infraštruktúry spojenej s komfortom a plynulosťou premávky dopravných zariadení. V blízkej dobe plánujú spustiť online predaj skipasov.

Winter Park Martinky má svojich verných fanúšikov ako medzi mladými ľudmi, tak aj medzi rodinami s malými deťmi, s čím súvisí aj milý slogan strediska “Martinky pre rodinky”. Mladí ocenia dostatočne široké zjazdovky, Snowboard park a možnosti pre free ride lyžovanie.

Pre rodiny s malými deťmi je tu detský vlek s malou zjazdovkou, na ktorej môžu rodičia učiť svoje ratolesti lyžovať alebo majú možnosť využiť služby profesionálnych inštruktorov lyžovania, ktorí sa v stredisku taktiež nachádzajú.

Možnosti ubytovania v stredisku sú široké. Kvalitné a moderné ubytovanie pre rodiny ponúka napríklad apartmánový dom Nová ponorka. Výhodou tohto ubytovania je, že po rannej káve na terase reštaurácie skočíte rovno do lyžiarok a ste na zjazdovke. Po lyžovačke sa dá relaxovať v unikátnej exteriérovej saune v tvare suda, ktorá sa nachádza pri apartmánovom dome.

Pokiaľ máte aj po lyžovačke dosť síl a energie, môžete sa vybrať na adrenalínovú nočnú túru na snežniciach alebo skialpovú prechádzku v sprievode skúsených inštruktorov z miestnej lyžiarskej školy.

Holé pláne Martinských hôl a ideálne veterné podmieny sa ukázali ako vynikajúce miesto na realizáciu pomerne novej adrenalínovej disciplíny – snowkitingu. Jeho idea spočíva v tom, že lyžiar či snowboardista nie je viazaný na lanovku alebo iné zariadenie v stredisku, ale pomocou draka (kitu) sa môže oddávať radovánkam z jazdy len vďaka vetru. V miestnej požičovni si je možné výbavu na snowkiting zapožičať.

Okrem lyžovačky môžu zažiť návštevníci Winter Parku Martinky aj zábavu na niektorom z pravidelne organizovaných podujatí, najbližšie sa môžete tešiť v sobotu 17.2. na Športový festival. Sú pripravené zábavné športové disciplíny zamerané najmä pre deti.

Vleky a lanovky

dĺžka typ

1100 m 6-miestna sedačka

851 m Tatrapoma H

831 m Tatrapoma H

717 m Tatrapoma H

421 m Tatrapoma H

100 m detský vlek LVP

Aktuálny cenník

dospelí juniori/seniori deti

4 hod 21 € 19 € 16€

popoludnie 21 € 19 € 16 €

1 deň 26 € 23 € 20 €

rodinný (2+1) 58 €

rodinný (2+2) 64 €

Pozn.: Cenník je platný do 18. marca 2018. Juniorský skipas je pre narodených od 1.1.2000 do 31.12.2005 a pre držiteľov kariet ITIC, EURO 26, ZŤP, detský je pre deti do dátumu narodenia 31.12.2011 a seniorský od dátumu narodenia 31.12.1957. Dieťa do 6 rokov v sprievode rodiča lyžuje zdarma.

Prevádzková doba

Denne: 8.30 – 15.30

Zjazdovky

názov dĺžka obtiažnosť

Krížava 900 m stredne ťažká

Rekreačná 900 m ľahká

Flochova 1560 m ľahká

Céčko 850 m stredne ťažká

Javorina 480 m ľahká

Nový Floch 1200 m ľahká

Detská škôlka 100 m ľahká

Ratračka 1200 m stredne ťažká

Poza Magistrát 700 m ľahká

Náš tip na ubytovanie

Apartmánový dom Nová Ponorka – od 110 eur/noc/apartmán pre 4 osoby

Hotel Martinské hole – od 35 eur/noc/osoba

Kontakty

ProSki, a. s.

Tel.: +421 43/430 6000

e-mail: info@martinky.com

web: www.martinky.com

