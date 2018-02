Miliardár Musk chce letieť na Mars: Auto si tam už poslal, sledujte FOTO z vesmíru!

Miliardár Elon Musk (46) zverejnil poslednú fotku svojej Tesly odlietajúcej zo Zeme. Našu planétu na nej necháva symbolicky za sebou a figurína Starmana za volantom ju môže sledovať v spätných zrkadlách.

Najnovšie údaje ukazujú, že gravitačné pole Zeme opustí auto v nedeľu. Dostatočnú silu mu dodáva posledný stupeň rakety, ku ktorému je Tesla stále pripojená. Momentálne letí rýchlosťou 39 400 km/h. Raketový motor sa má ešte trikrát zapnúť, aby korigoval let.

Tesla by sa mala 8. júna priblížiť k Marsu a jeho orbitu prekoná v júli. Najďalej od Slnka, do vzdialenosti 250 miliónov kilometrov, by sa mala dostať 19. novembra.

To si však už svoju daň začne vyberať kozmické žiarenie, ktoré bude postupne ničiť niektoré časti auta. Predpokladá sa, že kožené sedadlá a plasty sa rozpadnú v priebehu budúceho roka.

Pôvodne sa očakávalo, že Tesla bude obiehať okolo Slnka bližšie k Marsu, ale centrálny stupeň rakety horel dlhšie, ako sa očakávalo, a zamieril tak až k pásu asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Červená planéta Muska dlhodobo fascinuje. Jeho cieľom je založiť tam trvalé osídlenie a sníva o tom, že na Mars pôjde aj on, a keď príde jeho čas, zomrie tam.