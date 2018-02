Jágr po druhom zápase za Kladno nešetril kritikou: Máme na čom pracovať!

Český hokejista Jaromír Jágr sa po návrate z NHL predstavil už v druhom zápase v drese Kladna.

Svojmu tímu, ktorý pôsobí v druhej najvyššej súťaži, opäť pomohol asistenciou. Kladno však prehralo v Přerove 1:2.

Po výhre 7:2 na ľade Benátok nad Jizerou v uplynulom zápase vyšli tentokrát "rytieri" bodovo naprázdno. "Přerov bol kvalitnejší súper ako Benátky. Ale my sme mali výkyvy aj s Benátkami. Máme teda na čom pracovať," povedal Jágr pre portál idnes.cz.

Veterán Jágr zaznamenal opäť asistenciu, v dvoch zápasoch ich nazbieral už štyri. Mohol sa zapísať aj do streleckej listiny, jeho strela však skončila len na žrdi. "Chýbalo málo, to sa stáva. Ale je zlé, že sme prehrali, pretože Přerov nás stíha v tabuľke a my chceme začať play off na domácom ľade. Je to dôležité, pretože tu v Přerove je oproti nášmu ihrisku doslova letisko," dodal Jágr, ktorý hral opäť celý zápas s ortézou na kolene. "Zatiaľ drží. Bol to dobrý test, lebo hráči Přerova hrali tvrdo do tela."