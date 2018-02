Zvrat v živote Candrákovej: Neverili by ste, ako to teraz s Rezom funguje u nich doma

Exfarmári Božka Candráková a Reza Givili majú takpovediac taliansky vzťah, časom sa už ale hrany obrúsili a nezhôd je menej. Obaja sa dokonca netaja ani tým, že by radi splodili potomka. Zatiaľ však Reza rozbieha nový biznis a verí, že sa v ňom konečne našiel. Božka sa však neudržala a prezradila novinky z ich života - neverili by ste, ako to funguje u nich doma.