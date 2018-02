Dominik zabil svojho malého synčeka († 6 týždňov): Ten pohľad otriasol aj skúsenými vyšetrovateľmi

Brutálny čin, ktorý sa nedá odpustiť! Otec zabil svojho vlastného synčeka.

Nemec Dominik H. (29) udusil svoje 6-týždňové dieťa, dôvodom je fakt, že nezamestnaný otec bol z príchodu potomka nervózny, pretože už nemohol doobeda vyspávať.

Podľa ľudí z okolia Dominik nemal veľmi pozitívny vzťah k dieťaťu, ktoré rušilo jeho každodennú rutinu, a radšej ako malého Bena mal svoje auto. Ako informuje nemecký denník Bild, smrť mala byť však pre drobčeka vykúpením. Dominik Bena mal pred udusením niekoľkokrát brutálne týrať. Vyšetrovanie ukázalo, že dieťatko utrpelo masívne vnútorné zranenia, ako aj zlomeniny rebier. Dokonca aj skúsení vyšetrovatelia boli tým pohľadom otrasení.

Matka Charlene (30) o hroznom týraní vedela, no nijak nezakročila. Napokon však naliehala na otca dieťata, aby s chlapcom išli k lekárovi. Vtedy sa mal Dominik rozhodnúť pre brutálnu vraždu svojho syna a chlapčeka udusil. Až niekoľko hodín po Benovej smrti zavolal záchranku, pravdepodobne dúfal v to, že známky po týraní na chlapčekovom tele budú menej viditeľné. To sa mu však zakryť nepodarilo a lekár ihneď zalarmoval políciu. Dominik a Charlene teraz čelia obvineniu z vraždy a týrania dieťaťa.