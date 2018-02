Farmár zbadal, ako uprostred kravína sedí tiger: Keď zistíte, čo tam polícia našla, vybuchnete do smiechu!

Plyšový tiger odložený v kravíne v škótskom mestečku Peterhead cez víkend zamestnal niekoľko útvarov miestnej polície vrátane zásahového tímu.

Políciu privolal veľmi rozrušený farmár, ktorý hračku považoval za živú šelmu. Pravda vyšla najavo až po 45-minútovom zásahu, napísala agentúra AP.

"V sobotu večer nám telefonoval mimoriadne rozrušený občan," popísal situáciu inšpektor Peterhead George Cordiner. "Nech sa ten telefonát mohol javiť ako neobvyklý, každé nahlásenie potenciálneho nebezpečenstva pre verejnosť sa musí brať vážne," povedal.

Dvadsaťštyriročný farmár poslal polícii aj rozmazanú fotografiu tigra posadeného uprostred kravína. "Nemal som žiadne pochybnosti, že je skutočný. Na smrť ma to vydesilo. Bál som sa, že mi zožerie všetky kravy, než sa ho polícii podarí zastreliť," povedal Bruce Grubb. Na jeho úsudok vraj nemal vplyv alkohol, hoci išiel kravy skontrolovať uprostred večierka, ktorý na farme zrovna usporadúval pre priateľov. "Bol som úplne triezvy," povedal.

Ako sa napodobenina šelmy do kravína dostala, nebolo ihneď jasné. Podľa denníka The Scottish Sun mohlo ísť o žart. Nebolo to prvýkrát, čo sa britskí policajti ocitli v pohotovosti kvôli plyšovému tigrovi. V máji 2011 bol v akcii v juhoanglickom Southamptone okrem ozbrojených strážcov zákona tiež vrtuľník, keď niekoľko obyvateľov upozornilo na bieleho tigra sediaceho na lúke. Policajti ale všetko zobrali športovo a zo zásahu sa vraj vracali s úsmevom.