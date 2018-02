Najdlhšie rokovanie o vláde v povojnových dejinách Nemecka speje do finále: Po 4 mesiacoch sa konečne dohodli

Najdlhšie rokovanie o vláde v povojnových dejinách Nemecka speje do finále. Merkelovej konzervatívci sa viac ako štyri mesiace po voľbách dohodli so sociálnymi demokratmi (SPD) na rozdelení ministerských postov.

Posledné kolo rokovaní sa začalo v utorok ráno a trvalo nepretržite 24 hodín. SPD by mala získať šesť ministrov, vrátane vplyvných rezortov zahraničia, financií a práce. Líder socialistov Martin Schulz si podľa nemeckých médií robí zálusk práve na post ministra zahraničných vecí.

Svedčí to o veľkých ústupkoch, ktoré konzervatívny blok CDU/CSU Angely Merkelovej urobil. Tieto rezorty sa totiž po funkcii kancelárky považujú za druhé najsilnejšie pozície vo vláde. Ministerstvo vnútra by mal dostať predseda CSU a končiaci bavorský premiér Horst Seehofer.

Veľká koalícia by tak mohla vzniknúť už tretíkrát za posledné štyri volebné obdobia. Nič však ešte nie je úplne isté. Koaličnú dohodu musia schváliť zjazdy CDU a CSU, ale najmä vnútrostranícke referendum v SPD. V ňom bude hlasovať všetkých 460 000 členov strany a mnohí z nich vládu pod vedením Merkelovej odmietajú. Ak strany dohodu schvália, vláda by mohla vzniknúť do Veľkej noci.

Víťazom volieb z 24. septembra bola práve CDU/CSU. Druhá bola s veľkým odstupom SPD. Tretia skončila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko.