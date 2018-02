Dušan a Jakub sa spili na mol a vtrhli do kostola: Zo zvončeka ukradli stovky eur, niečo tam však zabudli!

Koniec kamarátstva. Dvaja Kysučania Dušan (20) a Jakub (20) sa kamarátili od detstva, tomu je však koniec.

Po tom, ako sa po žúre v miestnej krčme spili na mol, si to namierili hore na vŕšok k miestnemu cintorínu, kde stojí aj Boží stánok rímskokatolíckej cirkvi. Rozbili sklenenú výplň pri vstupných dverách, ktorú miestni volajú klebetnica, a začala sa kostolná rabovačka. Teraz sa do kostola boja vkročiť.

Podgurážení mladíci kameňmi najskôr rozbili dvojitú výplň okna na bočnej strane kostola, na miestnosti zvanej klebetnica. „Bol to môj nápad,“ hovorí stavbár Dušan (20), ktorému napadlo vykradnúť kostol v priebehu roka hneď dvakrát. Sám nedokáže pochopiť, prečo keď je na mol, cíti takú neodolateľnú túžbu kostol vykradnúť. „Ja neviem ani, ako mi to napadlo,“ tvrdí stavbár.

So sústružníkom Jakubom (20) boli od detstva kamaráti, s tým je však koniec, pretože Jakub má veriacu rodinu. „Bola to hrozná hlúposť, boli sme opití. Moja rodina je veriaca a ja sa teraz do kostola bojím ísť. Veď na mňa budú všetci zízať,“ hovorí Dušan. Mladíci v kostole zobrali dve fľaše vína, ale obidve zabudli - jednu v kostole a druhú hneď pred kostolom. Vzali si len pokladničku, v ktorej našli 350 eur. „Áno, to boli milodary, ktoré sme tam zbierali už dlhší čas od veriacich,“ prezradil svrčinovský farár z farnosti Svätého Cyrila a Metoda Radovan Čulák.

Podľa neho ak už sa niekto neštíti vykradnúť Boží stánok, má nízko nastavenú hladinu morálky. Jakub je neveriaci a je to podľa neho krádež ako každá iná. „Za exorcistom sa nechystám ísť, ale svoj skutok ľutujem a verejne sa ospravedlním,“ povedal pre Nový Čas. Sudkyňa Okresného súdu v Čadci dala obom kostolným zlodejom za zločin krádeže trojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri a na štyri roky. Kysučania sľubujú, že prestanú piť.