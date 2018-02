Bratislava v koncoch po hustom snežení! Na jednu časť hlavného mesta sa úplne zabudlo: Fotky bielej pohromy

Kalamita, akú Bratislava dávno nezažila! Sneženie sa od rána zastavilo až okolo tretej hodiny popoludní a na cestách hlavného mesta zavládol chaos.

Ani tento rok nebol výnimkou. V hlavnom meste napadol sneh a každý ostal prekvapený. Chaos, kolóny a dopravné nehody sprevádzali v stredu Bratislavčanov už od rána.

Na pohľad z okna to vyzerá krásne, až rozprávkovo. No len do toho momentu, kým sa nepozeráte z okna auta alebo autobusu. Výdatné sneženie spôsobilo kolaps dopravy a linky MHD nabrali meškanie viac ako 30 minút.

Situáciu sa síce snažili dostať pod kontrolu desiatky cestárov, no do niektorých častí Bratislavy sa ani nedostali. Čitateľ opísal situáciu na Kolibe a na dokreslenie nám poslal aj fotografie: "Bellova ulica na Kolibe. Od rána ešte žiadne auto cestárov!"