Puigdemont predostrel odvážny plán:Takto by malo byť vedené Katalánsko!

Vodca katalánskych separatistov Carles Puigdemont predostrel svoj plán na vytvorenie dvoch katalánskych vlád: jedna by pôsobila v Barcelone a druhá za hranicami Španielska.

Informoval o tom v stredu denník La Vanguardia s tým, že Puigdemont tento plán predniesol na stretnutí s predstaviteľmi Republikánskej ľavice Katalánska (ERC) a Kandidátky ľudovej jednoty (CUP), ktoré sa konalo počas víkendu v Belgicku.

Madridom zosadený katalánsky premiér podľa denníka navrhol, aby sa vytvorila tzv. rada republiky, ktorú by aj sám viedol. Funkcie by sa mal slávnostne ujať 18. februára v Bruseli. Podľa Puigdemontových plánov sa má potom 21. alebo 22. februára v katalánskom parlamente v Barcelone uskutočniť zasadnutie, na ktorom by poslanci zvolili predsedu regionálnej vlády.

Aj o túto funkciu má záujem Puigdemont, ktorý však - ako píše La Vanguardia - chápe zložitosť situácie, a preto údajne nenamieta, aby túto funkciu obsadil iný kandidát za jeho stranu Spoločne za Katalánsko (JxCat). Meno potenciálneho kandidáta však Puigdemont neoznámil.

Podľa pôvodných plánov a aj v súlade so zákonom sa malo hlasovanie o novom predsedovi katalánskej vlády konať 30. januára. Predseda parlamentu Roger Torrent však na poslednú chvíľu oznámil odklad voľby na neurčito, a to v súvislosti s tým, že španielsky ústavný súd sa vyslovil proti tomu, aby sa Puigdemont tejto funkcie ujal "na diaľku".

Ústavný súd trvá na tom, že Puigdemont musí byť v katalánskom parlamente pri hlasovaní osobne prítomný a smie sa tam dostaviť len so súhlasom najvyššieho súdu, ktorý ho vyšetruje v súvislosti so snahami o vyhlásenie nezávislosti Katalánska.