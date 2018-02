Samo Tomeček krstil nový album: Nečakane prasklo, čo má spoločné so šarmantnou moderátorkou!

Sympaťák Samo Tomeček, známy aj účinkovaním v zábavnej šou RTVS Milujem Slovensko, má na konte ďalší album! Tentokrát však nejde o autorský projekt, no o trinásť nestarnúcich skladieb od našich hudobných velikánov. Spevák ich obliekol do nového šatu a album výstižne nazval IKONY! Na krste nechýbalo množstvo známych osobností, vrátane šarmantnej moderátorky, ktorá ako priznala, má s mladým spevákom spoločné omnoho viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať!