Pokazila sa im záhradná hadica: Pozreli sa dnu a naskytol sa im hororový pohľad

Dvojici sa pokazila záhradná hadica, ale to ešte netušili, čo v nej nájdu!

Pár z Južnej Austrálie zažil počas víkendu nepríjemnú skúsenosť vo svojej záhrade. Mali problém so svojou záhradnou hadicou, ktorá sa prestala navíjať späť do cievky, píše The Sun. Ani vo sne by im však nenapadlo, v čom je problém! V ich hadici sa ukrýval druhý najjedovatejší had na svete - pakobra východná, podľa ktorej to bolo zrejme ideálne miesto na nedeľnajší odpočinok.

Hada nakoniec vyhnali z jeho úkrytu a odchytávač ho vzal za chvost a vložil do čierneho vreca, aby ho premiestnil. Užívatelia na facebooku boli ohromení. "Je taký veľký. Dostal by som infarkt, keby bolo toto na mojom dvore," napísal užívateľ. Niektorí sa začali obávať, či sa aj v ich hadici neskrýva had.