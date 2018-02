Burzy ochromil rekordný pokles akcií, ľudia stratili miliardy: Ako to pocítia Slováci?

Iba pred pár dňami na newyorskej Wall Street burzoví makléri oslavovali historický rekord akcií, netrvalo však dlho a prišiel náhly zvrat. Prudký rast akciových trhov totiž v pondelok vystriedal najväčší prepad za uplynulých 6 rokov.

Dow Jones Industrial, hlavný index burzy v New Yorku, klesol počas pondelkového obchodovania až o 4,6 %, čiže takmer o 1 600 bodov. V reakcii na to začali postupne padať aj trhy v Ázii a Európe. Svetoví analytici sa zhodujú, že ide o najčiernejší deň pre akciové trhy za posledné roky. Aký dopad to bude mať na svet a dotknú sa výkyvy na trhu bežných ľudí na Slovensku?

To, že sa investori skôr či neskôr rozhodnú pre výber ziskov, analytikov neprekvapilo. „Základným ukazovateľom ocenenia akcií je to, koľko sú investori ochotní platiť za ročné zisky. Tento ukazovateľ bol v porovnaní s historickým priemerom o 20 % vyšší. Čiže akcie boli predražené a z toho pohľadu tento pokles nebol úplne prekvapujúci,“ uviedol Kamil Boros, analytik X-Trade Brokersa s tým, že by klesajúci trend mal čoskoro stabilizovať, pretože popredným svetovým ekonomikám sa v súčasnosti dobre darí.

To však nič nemení na tom, že za jediný deň len newyorský index Dow Jones stratil na hodnote akcií 150 miliárd eur. V nadväznosti na to zaznamenali pokles aj burzy v Ázii a Európe. K prepadu na newyorskej burze dopomohli aj najnovšie informácie o vyššom januárovom raste miezd v USA, než sa očakávalo. To totiž signalizuje rast inflácie a teda aj vyššie šance, že americká centrálna banka skôr pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb. „To, čo túto korekciu robí výnimočnou, je jej rýchlosť a veľkosť jednodenného poklesu, ktorý bol v percentuálnom vyjadrení najväčší od augusta 2011,“ dodal analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Dopad na občanov

Podľa analytika Borosa v pondelok klesla hodnota všetkých amerických akcií o vyše 530 miliárd eur. Traja z piatich najbohatších ľudí na svete - americký investor Warren Buffett, zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg a výkonný riaditeľ Amazonu Jeff Bezos - podľa časopisu Forbes stratili v jednom dni dokopy neuveriteľných 9,8 miliardy eur, čo sú približne dve tretiny ročného rozpočtu Slovenska.

,Smrteľníci však prepad akcií nejako viditeľne nepocítia. „Bežným občanom sa znížila hodnota ich úspor, ktoré držia v akciách. Nebavíme sa však o niekoľkoročných minimách. Pri amerických akciách prišli o to, čo akcie zarobili za 2 mesiace, pri nemeckých za 4 mesiace. Keď sa však pozrieme na výkonnosť akcií za posledný rok, tak aj napriek poklesu zarobili. Na hypotéky by aktuálna situácia nemala mať žiaden dopad,“ dodal Boros s tým, že by sa v tejto súvislosti nemala zopakovať finančná ani dlhová kríza.

K prepadu trhov dochádza zhodou okolností práve v období, keď do vedenia americkej centrálnej banky Fed nastupuje Jerome Powell. Ten na poste strieda Janet Yellen. Powell po zložení prísahy uviedol, že americký finančný systém „je silnejší a odolnejší než pred finančnou krízou spred 10 rokov“. Trhy očakávajú, že bude pokračovať v politike Yellen, čo znamená postupný rast úrokových sadzieb.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Stanislav Pánis, analytik J&T Banky

- Korekcie na akciových trhoch sú úplne bežnou a normálnou vecou. Anomáliou boli práveže predchádzajúce mesiace, keď k žiadnym veľkým neprišlo. Pre bežného človeka majú v zásade nulový význam, väčšinou ich ani nezaznamená. Iste hodnota úspor v dôchodkových fondoch, najmä tých negarantovaných môže prechodne poklesnúť, ale z dlhodobého horizontu ide o bezvýznamný jav.

Úspory na penziu nepresúvajte

Maroš Ovčarik z portálu Finančný Kompas

- Sporenie na dôchodok je zvyčajne na desiatky rokov. Počas takého dlhého obdobia finančné trhy prejdú obdobiami rastov aj poklesov. Určite nie je správne snažiť sa reagovať na tieto výkyvy a úspory v rámci druhého piliera často presúvať. Stratégia by mala byť skôr taká, že druhý pilier si na začiatku nastaviť správne a pozrieť sa naňho každých 3 až 5 rokov. Aj obdobia poklesov majú svoj pozitívny efekt. Za prostiedky investované v čase poklesov sa nakupujú cenné papiere oveľa výhodnejšie, na čom sporitelia môžu získať.

Finančná kríza nehrozí

Jana Glasová, analytička Poštovej banky

- Napriek tejto panike na akciových trhoch je potrebné si uvedomiť, že zatiaľ ide len o krátkodobý pokles, ktorý nemá výraznejší dopad na reálnu ekonomiku. To znamená, že sa nepremieta do spomalenia ekonomického rastu ani do zhoršenia situácie na trhu práce či do poklesu miezd. Určité výkyvy na akciových trhoch smerom hore aj dole sú v podstate bežnou záležitosťou, preto sú aj akcie považované za rizikovejšie aktíva. Vývoj americkej, európskej aj globálnej ekonomiky je v súčasnosti pozitívny a pozitívne sú aj očakávania budúceho vývoja.

Odborník na kryptomeny Juhoš: Dávajte pozor na to, kde nakupujete!

V pondelok sa okrem tradičných finančných búrz zatriasli aj tie s kryptomenami. Kurz najpopulárnejšej z nich - bitcoinu v pondelok spadol takmer o polovicu, a to pod hranicu 6 400 eur. Keďže do kryptomien investujú už aj niektorí Slováci, pýtali sme sa Jozefa Juhoša z portálu kryptoweb.sk, ako vidí ich budúcnosť a na čo si dať pri investovaní pozor.

Aká je momentálna situácia na trhoch s kryptomenami?

- Momentálne je tu veľký pokles cien, pravdepodobne sa dostali na dno a môžeme v krátkej dobe očakávať ich rast.

Oplatí sa teraz investovať do bitcoinu?

- Myslíme si, že je najvhodnejší čas na nákup, nakoľko sú kryptomeny v tzv. výpredaji za 65 % oproti decembru, keď dosiahli historické maximá. Bitcoin bol vtedy vyše 15 000 eur.

Na čo by si mali ľudia pri investíciách dávať pozor?

- Investori do kryptomien by si mali dávať hlavne pozor na to, kde nakupujú. Odporúčame nakupovať len na overených burzách, overovať si pred použitím kryptomenové peňaženky, nakoľko sa vyskytuje mnoho falošných peňaženiek a portálov, ktoré ponúkajú nákup a predaj kryptomien.

Akú to má podľa vás budúcnosť?

- Budúcnosť kryptomien vyzerá ružovo, už len podľa toho, ako sa blockchain stáva súčasťou nových odvetví, napr. letectva, zdravotníctva, telekomunikácie, taktiež aj vlády štátov začínajú hľadať možnosti, ako to využiť. Švédsko plánuje prejsť na digitálne meny a zrušiť hotovosť.

Bitcoin je lotéria

Maroš Ovčarik, Finančný Kompas

- Investovanie do bitcoinu je vysoko rizikové, ich hodnota výrazne kolíše. Presne toho sme aktuálne svedkami. Doteraz kryptomeny rástli v stovkách % a niektorí začali mať pocit, že sú z nich investiční experti. Teraz zažívame veľký prepad. Je to ako lotétria a tomu by mala zodpovedať aj investovaná suma.