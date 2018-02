Krištof sa teší na olympijský debut, chce si pozrieť aj iné športy

Do záverečnej nominácie na zimné olympijské hry sa dostal aj Michal Krištof.

Najproduktívnejší hráč prebiehajúcej sezóny Tipsport ligy verí, že Slovensko sa dokáže na hokejovom turnaji v Pjongčangu presadiť a dokáže uhrať dobré výsledky. Dvadsaťštyriročný útočník HK Nitra si chce nájsť aj čas na povzbudzovanie krajanov v iných športoch.

Hokejoví reprezentanti sa stretli v pondelok na zraze v Bratislave, absolvovali jeden kratší tréning a väčšia časť cestuje v utorok do Pjongčangu. "Dnes sme ešte neboli na ľade všetci a bol to trošku kratší tréning, ale bolo super. Porozprávali sme sa, čo majú chlapci nové. Zajtra je pred nami dlhý deň, letíme na ZOH, musíme to prežiť a potom sa už naplno sústredíme na zápasy," povedal.

Rovnako ako ostatní hráči, aj Krištof sa na svoju premiérovú olympiádu teší. Už si čo to pozisťoval aj o krajine, no priznal, že lepšie vedomosti má o tej susednej. "Viac toho viem o Severnej, to je pre svet zaujímavejšie. Ale pozeral som si nejaké videá z dedín a celého areálu. No naživo je to vždy niečo iné, takže sa všetci tešíme," uviedol.

Za veľkého favorita turnaja považuje tím "Olympijských športovcov z Ruska", ktorý sa v Kórejskej republike predstaví aj s hviezdami Iľjom Kovaľčukom a Pavlom Dacjukom. No verí, že turnaj nebude len o jednom mužstve. "Rusi budú mať určite najväčšie mená, ale myslím, že každý môže vyhrať s každým. Nemyslím si, že bude nejaký tím všetkých valcovať. Je to všetko otvorené. Uvidíme, ako to pôjde nám. Keď budeme hrať tak, ako na predchádzajúcich turnajoch, dostavia sa aj výsledky. Budeme bojovať a hrať so srdcom."

Generálny manažér Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay vybrali na ZOH viacero hráčov, ktorí sa ešte nepredstavili v národnom drese na väčšom turnaji. Platí to aj pre Krištofa, na konte má zatiaľ len prípravné zápasy. "Nováčikovia vždy prinesú do tímu nový vietor, takže to môže byť dobré. Verím, že tréneri to skĺbili tak, aby pomiešali skúsenosti s mladíkmi. Až priamo na mieste uvidíme, ako to pôjde," povedal.

V kádri má aj svojho spoluhráča z Nitry Mateja Pauloviča. Obaja tvrdia muziku v najvyššej domácej súťaži. Krištof je s 52 bodmi (16+36) najproduktívnejší, Paulovič je druhý so 45 a s 26 gólmi najlepší kanonier. "Dúfam, že nám to bude padať aj tam a tak pomôžeme tímu. Ale je jedno, kto dá gól, či to budem ja, Maťo, alebo niekto iný. Hlavné je, aby sme vyhrali," povedal.

Z ostatných športov si chce pozrieť najmä tie, v ktorých má Slovensko šancu na úspech. "Vždy, keď bude čas, tak sa pôjdem pozrieť aj na iné športy. Najviac ma lákajú tie, v ktorých sú Slováci dobrí. Napríklad na Petru Vlhovú, či Anastasiu Kuzminovú, to by som chcel vidieť. Uvidíme, ako sa to bude dať skĺbiť s naším programom," dodal.