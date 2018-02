Jasná: Tatranská lyžovačka na najmodernejší spôsob

Heslom tohtoročnej lyžiarskej sezóny v Tatrách je dosýta lyžovať a ušetriť.

Lyžovať v najlepších slovenských strediskách Jasná Nízke Tatry, Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso má svoje nezameniteľné výhody najmä pre fantastické prírodné podmienky, ale aj revolučné ceny skipasov. Majestátne hory, dokonalé panenské zjazdovky s čerstvým snehom, najbezpečnejšie lanovky, chutné jedlo, príjemná obsluha, praskajúce drevo v štýlových hoteloch a rodinná atmosféra sú dôvodmi, prečo sa zbaliť na zimnú dovolenku do najmenších veľhôr sveta – do Tatier.

Lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry

Top stredisko Jasná Nízke Tatry sa vďaka masívnym investíciám do infraštruktúry – výstavby nových kabínkových lanoviek, rozšíreniu zjazdoviek, budovaniu zasnežovania, vytvoreniu lyžiarskych škôl a trendových športových obchodov stala najvyhľadávanejším lyžiarskym areálom na Slovensku.

Novinky a vylepšenia

V najväčšom lyžiarskom stredisku v Jasnej sa túto zimu lyžuje už na 50 km zjazdoviek. Lyžiarom pribudla nová zjazdovka s názvom Vrbická 10b v lokalite Brhliská – Otupné, posilnilo sa zasnežovanie a rozšírila sa zjazdovka Turistická pre rodiny s deťmi v lokalite Lúčky. Sneh na Chopku garantuje systém technického zasnežovania, ktorý sa túto zimu rozšíri o 16 nových snežných bodov v spodnej časti zjazdovky č. 35 Zadné Dereše a na južnej strane Chopku pribudli aj nové snehové zábrany o dĺžke 300 metrov. Terénnou úpravou prešiel spodný úsek zjazdovky č. 12 Jelení Grúň, kde pribudli aj dva nové zasnežovacie body. Komfortnejšie vylepšenia pocítia lyžiari, ktorí lyžujú traverzom na novom prepojení zjazdovky č. 10 Vrbická so zjazdovkou č. 13 Biela Púť.

Centrum JASNÁ – nová promenáda na Bielej púti

Lokalita zasnežovacieho jazierka pred Happy Endom v Jasnej ako ju lyžiari v minulosti poznali, zmenila od minulého leta svoj charakter. Na jeho brehu vyrástlo nová vstupná brána do strediska - Centrum JASNÁ. Nápaditý architektonický komplex v sebe skrýva celé zázemie služieb, ktoré lyžiar na začiatku svojej lyžovačky potrebuje. V priestore sa nachádza centrálny dispečing s infocentrom a reklamačnou miestnosťou, pokladňa, lyžiarska škola Maxiland, samoobslužný depot lyží, suvenír shop a luxusný Crystal bar, ktorý disponuje 120 miestnou kapacitou s výhľadom na Chopok a zjazdovku Bielu púť. Pravé šampanské, širokú ponuku vín alebo šumivých sektov si návštevníci vychutnajú aj na priestrannej vonkajšej terasa, navyše v príjemnej atmosfére sú priamo v centre diania. Crystal bar je v zimnom období otvorený od 8:30 – 18:00 hod a práve vo večerných hodinách efektne vynikne aj jedna zaujímavosť – unikátny ohrevný „horiaci“ stôl.

Lyžiari majú od tejto zimnej sezóny opäť dôvod na úsmev, pretože im ich vernostný program GOPASS uľahčuje nákup skipasu a doslova bezdotykový prístup na zjazdovku v top lyžiarskych strediskách na Slovensku, v Českej republike a najnovšie aj v susednom Poľsku.

GOPASS – skipas, karta plná zliav, odmien a výhod

Multifunkčnú vernostnú kartu GOPASS sa oplatí mať, pretože je vstupenkou na lyžiarsky svah, lístkom na lanovku, detailnou mapou prelyžovaných kilometrov, permanentkou do aquaparkov a zábavných parkov, či zárukou výhodného nákupu značkového športového tovaru, eventov alebo možnosťou lacnejšej výpožičky lyžiarskej výstroje, či konzumácie v reštauračných zariadeniach. GOPASS už niekoľko rokov nahrádza bežný skipas v českom stredisku Špindlerův Mlýn a v slovenských strediskách Jasná Nízke Tatry, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. Využiť GOPASS na lyžovačku v tejto sezóne je možné aj vo vynovenom poľskom stredisku Szczyrk.

Bezkonkurenčný skipas z obývačky

Zaobstarať si výhodný skipas priamo z pohodlia svojho domova je vždy veľmi jednoduché a to prostredníctvom e-shopu. Stačí sa zaregistrovať v danej krajine cez www.gopass.sk, nakupovať a užívať si členstvo vernostného klubu s množstvom zliav, odmien a výhod. Vďaka najmodernejším technológiám a inteligentným telefónom je nákup skipasov možný aj cez mobilnú aplikáciu GOPASS.

Samoobslužná pokladňa GOPASS point priamo v stredisku

Novinkou tohtoročnej tatranskej zimy je nákup skipasu novým spôsobom, online prostredníctvom e-shopu GOPASS viac dní dopredu alebo priamo na mieste v samoobslužnej pokladni GOPASS POINT. Vo všetkých strediskách vo Vysokých aj Nízkych Tatrách sú špeciálne vyhradené a označené miesta – GOPASS POINTY so samoobslužnými dotykovými pokladňami. Pri samoobslužných pokladniach je vyškolený personál, ktorý pomáha s kúpou najlacnejšieho skipasu, radí, usmerňuje, podáva informácie a upriamuje pozornosť na najvýhodnejšie skipasové ponuky.

Na takýto nákup najlacnejšieho skipasu je potrebné mať pri sebe platnú GOPASS kartu resp. sa na mieste zaregistrovať a zaplatiť za najlacnejší skipas bezhotovostne (bankomatovou kartou). V prípade, že lyžiar svoju GOPASS kartu ešte nemá, nevadí. Na mieste v samoobslužnej pokladni GOPASS POINTu, vie túto kartu po zaregistrovaní sa do GOPASSu získať zadarmo a ešte si aj pohodlne na počkanie dobyť svoj najlacnejší skipas.

Lyžiar si sám vyberá, akú cenu za skipas zaplatí

Lyžiari za skipas a tatranskú dovolenku ušetria, len ak si budú lyžovačku plánovať a nakupovať skipasy vždy online, a to najmenej tri dni vopred. Viac informácií na www.gopass.sk alebo www.jasna.sk.

Jasná Nízke Tatry:

Top stredisko Jasná Nízke Tatry s 5 oceneniami medzinárodnej kvality

50 km zjazdoviek

27 vlekov a lanoviek z toho najmodernejšie: Funitel, Twinliner a 15-miestna gondola

GOPASS e-shop, GOPASS Poit, mobilná aplikácia GOPASS

14 gastro prevádzok, vrátane aprés-ski a reštaurácií

11 športových obchodov

12 požičovní lyží so servisom a profesionálnou starostlivosťou v lyžiarskej škole

Vďaka technickému zasnežovaniu garancia snehu 5 mesiacov v roku

možnosť nočnej lyžovačky, sánkovačky a snowtubingu

skibus a aqua-skibus – regionálna doprava

skipas Špindel + Tatry; skipas Tatry + Szczyrk

pobytové ski balíky so zľavami na skipasy

viacdňové skipasy umožňujú nevylyžovaný (nevyužitý) deň vymeniť na kúpanie sa v Aquaparku Tatralandia

Kde sa ubytovať v Nízkych Tatrách? Výnimočnú polohu priamo pod lyžiarskymi svahmi Hotel Grand Jasná**** a nový Hotel Pošta****, unikátnou atmosférou zaujme Hotel Tri Studničky**** alebo Chalety de Luxe v Jasnej. Tradičné ubytovanie ponúkajú apartmány a chatky Holiday Village Tatralandia.

Výnimočnú polohu priamo pod lyžiarskymi svahmi Hotel Grand Jasná**** a nový Hotel Pošta****, unikátnou atmosférou zaujme Hotel Tri Studničky**** alebo Chalety de Luxe v Jasnej. Tradičné ubytovanie ponúkajú apartmány a chatky Holiday Village Tatralandia. Kde sa chutne najesť? Rotunda Restaurant s najvyššie položeným rumovým barom prekvapí netradične servírovanými špecialitami pod vrcholom Chopku. Kulinársky zážitok sľubuje aj reštaurácia Von Roll v nadmorskej výške 1 670 m.n.m alebo reštaurácia Angus v Hoteli Pošta.

Rotunda Restaurant s najvyššie položeným rumovým barom prekvapí netradične servírovanými špecialitami pod vrcholom Chopku. Kulinársky zážitok sľubuje aj reštaurácia Von Roll v nadmorskej výške 1 670 m.n.m alebo reštaurácia Angus v Hoteli Pošta. Kam za teplom aj v zime? Leto v zime - leto v každom počasí! Najväčší vodný svet Aquaparku Tatralandia očarí tropickou klímou a prekvapí dokonca aj morskou vodou v Tropical Paradise. Za vyskúšanie stojí aj umelé vlnobitie, saunové ceremoniálny a tradičné wellnes & spa vo vodnom parku Bešeňová.

Aktuálny cenník skipasov v pokladni strediska/ v GOPASS Pointe/ cez E-shop

dospelí juniori/seniori deti

1 deň 43 €/38 €/35 € 34 €/30 €/28 € 30 €/27 €/25 €

2 dni 85 €/75 €/69 € 68 €/60 €/55 € 60 €/53 €/48 €

Pozn.: Cenník je platný do 3. apríla 2018. Deti do 6 rokov majú v sprievode dospelej osoby cestovné zdarma, detský lístok je pre deti narodené od 6 do 12 rokov, juniorsky pre osoby od 12 do 18 rokov a držiteľov preukazov Euro26, ISIC a ITIC a seniorsky pre osoby staršie ako 60 rokov a držiteľov preukazov ZŤP a ZŤPS.

Prevádzková doba

denne: 8.30 – 16.00 h

večerné lyžovanie: 18.00 – 21.00 h

Najbližšie akcie a podujatia

Pondelok, streda, sobota – Tatranská večera zážitkov

9.-10.2. – Aréna Slovenského olympijského tímu v Jasnej

10.2, 17.2., 21.2., 3.3. - Demänovka Ratrak Stage Party

10.2. – Speed bag race

21.2. Jasna Adrenalín

24.2. Helter Skelter

2.3., 31.3 - Full Moon Dinner

31.3. - Kraslicou na Chopok

7.4. – Hero Season Trophy

Kontakty

infolinka, Biela Púť: +421 907 88 66 44

infolinka, Srdiečko: +421 911 85 63 91

e-mail: info@jasna.sk

web: www.jasna.sk

Súťaž o skipasy

Chcete zažiť lyžovačku v stredisku Jasná Nízke Tatry s partiou zdarma? Stačí, ak správne odpoviete na súťažnú otázku. Jeden z vás získa 5 celodenných skipasov. Výhercu uverejníme v piatok 9. februára.



Výhercovia skipasov vo Vrátnej sa stali Eva Klimová a Tibor Kadlečík.