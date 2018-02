Obyvateľov Jelšavy dusí každý nádych: Ľuďom odporúčajú ani nevyjsť z domu

Najhoršie výsledky spomedzi miest na Slovensku má podľa SHMÚ mestečko približne s 3-tisíc obyvateľmi

Obyvatelia Jelšavy (okr. Revúca) si zdravie zatiaľ nechránia ochrannými rúškami, ale prach, ktorý dýchajú, im prekáža. Stierajú ho zo všetkého okolo seba, z okien, dverí, áut či kočíkov. Podľa domácich za tým môže byť miestna fabrika, v nej zas tvrdia, že za znečistený vzduch môžu ľudia, ktorí spália v pieckach čokoľvek.

Smog sa v Jelšave objavuje čoraz častejšie. Problémom sú prachové častice PM10, čo sú rôzne zmesi znečisťujúcich látok. Sú menšie než 10 mikrometrov, takže dokážu voľne lietať v ovzduší. Primátora upozorní na závažnú smogovú situáciu SMS správa v mobile a on varuje obyvateľov prostredníctvom mestského rozhlasu. „Dávame všeobecné rady, aby ľudia zbytočne nevychádzali von, nevetrali a aby obmedzili kúrenie tuhými palivami. To je však v našej lokalite v zime dosť problematické,“ vraví primátor Jelšavy Milan Kolesár. Od začiatku roka to už robil niekoľkokrát. Chcel tiež zistiť, aký vplyv to má na zdravie domácich. Vysoká koncentrácia PM10 totiž môže spôsobovať kašeľ, kýchanie, nádchu a respiračné problémy. Lekári ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva však štatistiky o respiračných ochoreniach súvisiace so znečisteným vzduchom nevedú.

Slovenské magnezitové závody uvádzajú, že situáciu v meste sledujú a mestu každý rok referujú, aké opatrenia robia na ochranu životného prostredia.Vysoká koncentrácia smogu sa objavuje v Jelšave len počas zimy. Za sledovaných približne 15 rokov boli limitné hodnoty PM10 v meste Jelšava prekročené výlučne len vo vykurovacom období,“ uviedol pre aktuality.sk výrobný riaditeľ Slovenských magnezitových závodov Peter Košinár. Ako dodal, nikdy k takej skutočnosti nedošlo v inom období, hoci firma vyrába počas celého roka rovnomerne.

Samospráva má záujem zistiť zdroj znečistenia. Zvolala stretnutie, na ktoré prišli aj odborní pracovníci SHMÚ. Informovali o možnosti zisťovania pomocou mobilného zariadenia, modelovania či chemického rozboru vzoriek na filtroch, ktoré preukážu, či znečistenie spôsobujú domáce piecky a nevhodné vykurovanie, alebo závody.uzatvára primátor s tým, že je ťažké zistiť, ako a čím kúria občania. Možnosti vidí v prevencii a v príspevku od štátu na zmeny v spôsobe vykurovania.

Ako sa domácim v meste dýcha?

Karol Jacho (60), dôchodca Otvoriť galériu Karol Jacho (60) ukazuje vrstvu prachu na vchodových dverách. Zdroj: Jozef Fabo

- Hnevá ma, že stále sa hovorí, že magnezitka nepráši, primárny prach nemajú, no sekundárny áno. Viac dávam na priemysel ako na ľudí. Tí kupujú kvalitné drevo a ním kúria. Nech zistí SHMÚ, prečo máme znečistené ovzdušie.

František Grlák (58), robotník Otvoriť galériu František Grlák (58), robotník Zdroj: Jozef Fabo

- U nás sa ťažšie dýcha a podľa môjho názoru to robia závody. Prach máme všade a ľudia sú z toho chorí. Určite to nie je pieckami, uhlím tu nikto nekúri.

Erika Husárová (36), na materskej dovolenke s deťmi Jenifer (12) a Nikolasom (8) Otvoriť galériu Erika Husárová (36), na materskej dovolenke s deťmi Jenifer (12) a Nikolasom (8). Zdroj: Jozef Fabo

- Na vine sú závody. Ľudia tu sú veľmi chorí, veľa ich umiera. Majú astmu, choré priedušky, rakovinu pľúc. Aj moje deti sú zo smogu choré a každý rok sú v nemocnici.

S čím sa borilo mesto

Nezamestnanosť

Tak ako na celom Slovensku, znížila sa aj tu, z 500 obyvateľov je v evidencii úradu práce sociálnych vecí a rodiny len 300.

Kriminalita

Bezpečnostná situácia sa v poslednom období zlepšila. Došlo k zníženiu kriminality. Je za tým práca polície, fungovanie členov rómskych občianskych hliadok či kamerový systém.

Životné prostredie

Smog trápi Jelšavu najmä v zimnom období, mesto musí zistiť, kto je pôvodcom najväčšieho znečistenia, aby mohlo pristúpiť k náprave.