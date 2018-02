V šľapajách speváka Hergotta zo Senzusu pokračuje jeho synovec: Žije vo mne kus Dušana!

Ako by mu z oka vypadol! Hergottovci sú muzikantská rodina. Dôkazom toho bol takmer tridsaťročný úspech skupiny Senzus so známym Dušanom Hergottom († 46).

Ich najväčšie hity vzišli z pera Dušanovho brata Františka Hergotta a najnovšie štafetu v známej rodine prevzal mladý Janko Hergott (37). Ten sa totiž rozhodol oprášiť staré senzusácke hity v snahe vdýchnuť im opäť nový život. V jeho podaní však znejú nesmierne autenticky, a to aj preto, že sa na svojho slávneho strýka veľmi podobá. Ako sa rodina vyrovnala s odchodom známeho zabávača a muzikanta telom aj dušou?

Skupina Senzus sa stala na Slovensku pojmom už v deväťdesiatych rokoch, keď v roku 1991 vydala svoj prvý album s názvom Slovenská rodná dedina. Vtedajší členovia kapely Pavol Peschl, Igor Fekete a Dušan Hergott († 46) žali úspechy po celej krajine, za čo si vyslúžili aj Strieborného slávika v roku 1998 a tiež Bronzových slávikov v rokoch 1999, 2000 a 2002. Ich estrádne vystúpenia, ktoré sa neskôr dostali aj do televízie, vždy praskali vo švíkoch. Pod ich úspech sa však podpísal aj brat Dušana Hergotta František, ktorý pre nich zložil množstvo piesní. Niet sa teda čo čudovať, že do muziky zabŕdol aj Františkov syn Janko. Ten sa venuje nielen svojej vlastnej kapele, ale, ako sa zdá, nie sú mu cudzie ani senzusácke odrhovačky, ktoré opäť oprášil. S kamarátom Milanom Perným totiž spolu nahrali Poľovnícku polku. Jankov vzhľad či gestikulácia vo videoklipe sa však až priveľmi podobajú na samotného Dušana Hergotta. „Keď som počul Janka moderovať a spievať, tak som zajasal,“ priznal Milan Perný. To, že je Janko kópiou svojho slávneho strýka, si uvedomuje aj on sám. „Keď ma Milan videl na koncerte, povedal mi, že práve videl reinkarnáciu Dušana.“ Nedá sa totiž nevšimnúť, že sa Janko na Dušana nesmierne podobá.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Boli si blízki

Hergottovský klan mal k hudbe vždy kladný vzťah a niet sa teda čo čudovať, že aj Janko Hergott pričuchol k rovnakému chlebíčku. „Keď som bol ešte v puberte, Senzus chodil po estrádach a keď mali voľné miesto, tak ma zobrali do auta,“ povedal Novému Času Janko a pokračoval: „Môj otec pre Senzus skladal pesničky, a keďže aj ja som bol súčasťou jednej detskej kapely, tak skladal aj nám a spoločne sme sa aj stretávali na koncertoch.“ Rana prišla v roku 2006, keď Dušan Hergott podľahol vážnej chorobe. Senzus sa otriasol v základoch, ale po čase Dušana v kapele nahradil Robert Mrva. Janko si na svojho slávneho strýka spomína len v dobrom a s úsmevom: „Čo si tak dobre pamätám, Dušan sa stále niekde ponáhľal,“ povedal so smiechom mladý Hergott. V pláne má však oprášiť toho po Dušanovi oveľa viac. „Teraz ešte presne neviem, koľko a ako to presne bude, nápadov sú kilá, tak to treba ešte doladiť,“ dodal na záver.