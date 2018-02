Britský spevák zažil obrovskú hanbu: Hnus, ktorý ho bude sprevádzať do konca života!

Spevák Sam Smith sa zrejme vrátil do starých koľají divokých večierkov a nadmernej konzumácii alkoholu.

Pri návšteve Austrálie sa v jednom bare opil z tequily a začal zvracať do svojich dlaní priamo medzi stolmi pred mnohými svedkami. Speváka doprevádzal jeho životný partner herec Brandon Flynn.



„Zažil som teraz dosť divokých nocí v nejakých gay baroch v Sydney. Jedna noc bola naozaj zlá, vtedy som sa pozvracal priamo v bare, pretože som bol taký opitý. Pil som panáky tequily a potom to vyšlo von zlou stranou a ja som sa pozvracal do dlaní… to bola teda skvelá noc,“ priznal Smith v rozhovore s Jimmy Fallonom.

Pred časom pritom dvadsaťpäťročný hudobník tvrdil, že už nepije alkohol a vďaka tomu má hlas v skvelej kondícii.Nejem ani mliečne výrobky, čo je úžasná nuda. Syr mi chýba. Veľmi mi chýba syr,“ tvrdil Smith.

Spevák tiež priznal, že sa pred vzťahom s Brandonom správal ako zviera a trikrát týždenne vymetal gay bary a správal sa promiskuitne.

„Bol som v gay klube trikrát až štyrikrát týždenne, fajčil, chľastal a svoje srdce dával veľmi ľahko napospas. Bola to zábava, vlastne veľká zábava, ale nebol som to ja. Nemal som pocit, že sa k sebe správam s úctou,“ dodal Smith.