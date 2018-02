Juraj robil v mikrovlnke pukance podľa návodu: Stačila chvíľa a mohlo dôjsť k obrovskému nešťastiu!

Ten mal ale šťastie!

Študent Juraj Chrobák (22) zo Staškova (okr. Čadca) sa chystal urobiť si víkendový večer pri dobrých filmoch, a tak si v miestnom supermarkete kúpil vrecúško s pukancami. Keď ho vložil do mikrovlnky a odišiel si chystať filmový playlist vedľa do izby, z kuchyne sa po pár minútach začal valiť štipľavý sivý dym.

Juraj utekal do kuchyne a zistil, že dym sa valí z mikrovlnky. „Rýchlo som ju vypol, skoro sme zhoreli,“ opisuje strašidelný zážitok mladý muž. Najskôr si myslel, že v mikrovlnke nastal skrat. Keď ju však otvoril, zistil, že horeli pukance! „Nechápem, ako to mohlo horieť. V návode je napísané, že to máš na 600 wattoch hriať 5 minút, ja som to dal na 500 a už po štyroch minútach to horelo,“ pokračuje.

Keďže si myslel, že vrecúško s pukancami bolo jednoducho chybné, dal piecť druhé a nasledoval šok číslo dva. „Tentoraz tie pukance začali horieť už v druhej minúte. Ozvalo sa prasknutie, až som si myslel, že vyletí mikrovlnka. Hneď som to vypol,“ opisuje hororový zážitok z kuchyne Juraj. Našťastie sa to tentoraz neskončilo ešte horšie. Juraj si totiž počas prípravy pukancami v mikrovlnke niekedy zájde aj na iné poschodie domu, a ak by nebol hneď blízko kuchyne, škody mohli byť oveľa vyššie.