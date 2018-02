Temné tajomstvo zakladateľa IKEA: Toto o Kampradovi († 91) tušil len málokto

Svojím nábytkom zariadil milióny domácností po celom svete.

Vrátane Slovenska. Z lokálnej firmičky, ktorá začínala kdesi vo švédskych lesoch, vybudoval globálne impérium. A vďaka tomu sa stal jedným z najbohatších ľudí planéty. Ingvar Kamprad, zakladateľ spoločnosti IKEA, zomrel minulý víkend vo veku 91 rokov. Toto je jeho príbeh.

Kampradovi sa podarilo to, čo už asi nikto na svete neprekoná. Teda aspoň pokiaľ ide o nábytok. Obchody s logom IKEA v modro-žltých švédskych farbách dnes nájdete v 49 štátoch sveta. Na Slovensku je IKEA od roku 1992 a zatiaľ má jedinú predajňu v Bratislave. Čo sa skrýva za úspechom IKEA?

Zápalky

Kamprad sa narodil v marci roku 1926 a podnikať začal už ako 17-ročný na rodinnej farme v lesnatom regióne Småland na juhu Švédska. Jeho prvý biznis nebol nič extra – v Štokholme nakúpil lacno vo veľkom zápalky a potom ich s malým ziskom predával svojim susedom na vidieku. Povzbudený úspechom podnikavý chlapec do svojho portfólia po čase pribral predaj rýb, vianočných ozdôb, semien a guľôčkových pier.

Ako mu firma rástla, začal inzerovať v miestnych novinách a v roku 1948 po prvý raz do svojho katalógu pridal aj nábytok, ktorý vyrábali miestni producenti v jeho domovskom regióne. Nábytok bola trefa do čierneho, a tak sa Kamprad preorientoval čisto iba na predaj lacného nábytku. Vďaka zásade – ponúknuť ľuďom moderný dizajnový nábytok za ceny, ktoré sú pre väčšinu prijateľné – sa stal z IKEA najväčší nábytkársky obchod sveta. V skutočnosti aj najväčší predajca stavebníc, pretože nábytok si zákazník musí sám poskladať z dielov, čo znižuje náklady na výrobu, balenie aj prepravu a drží ceny na rozumnej úrovni.

Tajomstvo názvu

Ozaj, čo sa znamená názov IKEA? Ide o skratku zo začiatočným písmen mena zakladateľa a miest, kde začal ako tínedžer podnikať. I ako Ingvar, K ako Kamprad, E ako Elmtaryd, čo je názov rodinnej farmy, kde sa všetko začalo, a A ako Agunnaryd, farnosť, kde sa nachádza.

Dnes je z IKEA svetové nábytkárske impérium a z Kamprada spravilo jedného z najbohatších mužov planéty. Napriek tomu, že jeho majetok sa podľa rebríčka Bloomberg Billionaires Index odhadoval na takmer 48 miliárd eur, v skutočnosti žil veľmi skromne. Podľa švédskych daniarov Kamprad s manželkou vlastnili v roku 2013 dve autá – škodovku a dvadsaťročné volvo, a jeho osobný majetok bol „iba“ 91 miliónov eur.

Šetrný či lakomý?

Jeho zásadovosť v šetrení bola neprehliadnuteľná a vyslúžil si povesť držgroša. Z reštaurácií nosil domov nepoužité minibalenia soli a korenia, zeleninu na trhu kupoval až tesne pred záverečnou, aby dostal zľavu, recykloval čajové vrecúška, nenosil obleky ani kravatu, a keď musel cestovať, zvolil autobus a lietal lacnými aerolinkami. Nerozšupol sa ani na Vianoce - darčeky a dokonca aj baliaci papier zvykol kupovať až v povianočných výpredajoch.

Jedným z jeho kréd, ktorými sa musia riadiť aj zamestnanci IKEA, je veta: „Plytvanie zdrojmi je hriech." Pri miliardových obratoch sa mu vo Švédsku dane platili ťažko... Preto v roku 1976 odišiel aj s rodinou radšej do Švajčiarska k Ženevskému jazeru a do vlasti sa vrátil až ako vetchý starec o štyridsať rokov neskôr.

Očarený fašizmom

Nielen šetrnosť bola predmetom debát o Kampradovi. V roku 1994 Švédov šokovalo odhalenie, že zakladateľ IKEA ako mladík sympatizoval so švédskym fašistickým vodcom Perom Engdahlom a pripojil sa v roku 1942 k jeho hnutiu.

Tento tieň na ňom zostal až do smrti, hoci sa za to x-krát ospravedlnil. Jeho vtedajšie mladícke názory boli pod vplyvom jeho starej mamy, sudetskej Nemky a obdivovateľky Hitlera, ktorá pochádzala z územia dnešného Česka.„Je vôbec možné, aby niekomu bola odpustená taká stupidita?“ pýtal sa verejne. Pred pár rokmi však v jednom rozhovore povedal, že Engdahla bude do konca života považovať za skvelého človeka...

Dve ženy, štyri deti

Zakladateľ IKEA bol dvakrát ženatý. S prvou ženou Kerstin si adoptovali dcéru Annicu, s druhou ženou Margarethou sa mu podarilo splodiť troch synov – Petra, Jonasa a Mathiasa. Kamprad zomrel v sobotu 27. januára prirodzenou smrťou vo svojom dome v rodnom Smålande. Ani jeho smrť na fungovaní impéria IKEA nič nemení. Na chod podniku nemal priamy vplyv už od konca 90. rokov minulého storočia a bol iba poradcom. Ale jeho synovia majú v IKEA ešte stále svoj podiel, a tak môžu naďalej dohliadať na pokračovanie odkazu svojho otca.