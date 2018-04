Zdravie vám naštartuje obyčajná voda: Zázračné účinky Kneippovho kúpeľa

Staviame na čarovné mastičky, gély a tabletky, a pritom nám niekedy vie pomôcť úplne obyčajná čistá voda.

Kneippov šliapací kúpeľ je známy ako wellness procedúra na povzbudenie krvného obehu. Striedavým ohrievaním a ochladzovaním nôh dochádza k rozšíreniu ciev, čo blahodarne pôsobí napríklad na prekrvenie končatín. Knei­ppov kúpeľ však dokáže oveľa viac, ako ste si doteraz mysleli.

Najčastejšie nájdeme Kneippov kúpeľ vo wellness centrách, a to v podobe bazénika s dvoma či viacerými sekciami. „Komory sú naplnené striedavo teplou 40 - 50 °C vodou a chladnejšou 10 - 16 °C vodou. Na dne oboch komôr často nájdeme jemné kamienky, ktoré výborne stimulujú reflexné body na chodidlách. Človek najprv vstupuje do teplej vody, kde pobudne pri stálom prešľapovaní približne minútku, potom prestúpi do studeného kúpeľa, kde strávi prešľapovaním približne 30 sekúnd. Aby bola procedúra účinná, je potrebné ju zopakovať v 6 - 10 cykloch. Kneippov kúpeľ zakončíme studenou vodou, zabalením nôh do uteráka a dôkladným vyutieraním dosucha,“ prezrádza fyzioterapeut a manažér Spa Centra Hotela Lomnica Lukáš Olšiak.

Jednotlivé komory majú približne 30-centimetrové oddeľovacie priečky, ktoré nútia klientov dvíhať nohy. Pre Kneippov kúpeľ neexistuje maximálne obmedzenie, podľa fyzioterapeuta je ho však vhodné absolvovať minimálne raz do týždňa. Vaše oddýchnuté ľahké nohy, ale aj krvný tlak sa vám poďakujú.

Ničí celulitídu

Kneippov kúpeľ funguje na princípe otužovania. „Hlavným cieľom je povzbudenie organizmu, aby pracoval účinnejšie. Striedavé teploty vody pôsobia na nervové zakončenia, vďaka čomu sú stimulované aj mnohé vnútorné orgány,“ vysvetľuje Olšiak. Vďaka tomu sú účinky tejto procedúry naozaj širokospektrálne. Striedavé ochladzovanie nôh spôsobuje, že sa žily rozširujú a zmršťujú, rozprúdi sa nielen krv, ale aj lymfa. Tento fakt poteší najmä ženy, ktoré sa pravidelným využívaním Kneippovho kúpeľa môžu dopracovať k hladšej pokožke bez celulitídy. „Zmeny sú badateľné po pár týždňoch. Treba si však uvedomiť, že na celulitídu vplýva najmä životospráva.“

Ak nemáte pravidelný prístup do wellness centra, nezúfajte. Kneippov kúpeľ si viete urobiť aj doma. „Stačia vám na to dva lavóry, každý naplňte nad členky horúcou a studenou vodou. Pridajte na dno kamienky a postupujte podľa odporúčaní. Ak máte možnosť, prisypte do vody aj praidskú soľ. Prinesie vám pocit neuveriteľne ľahkých nôh,“ radí odborník.

Účinky Kneippovho Kúpeľa

blahodarne pôsobí na poúrazové stavy v tejto oblasti

prispieva k uvoľneniu členkov

vynikajúco pôsobí na začínajúce kŕčové žily

odstraňuje celulitídu

pomáha pri problémoch s nadváhou

zmierňuje poruchy spánku

účinkuje aj na bolesť hlavy, migrény

pomáha pri bolestiach kĺbov

posilňuje oslabenú imunitu

pomáha pri prechladnutiach

účinkuje pri srdcovo-cievnych ochoreniach

povzbudzuje krvný obeh

Kto bol Sebastian Kneipp (* 1821 – † 1897)

Muž, po ktorom je metóda pomenovaná, bol nemecký kňaz a liečiteľ. V mladosti ochorel na tuberkulózu, ktorá sa vtedy pokladala za nevyliečiteľnú chorobu. V tom čase sa zoznámil s knihou O liečivej sile čerstvej vody od autora Johana Siegmunda Hahna. Pomaličky začal prenikať do tajov vodoliečby a skúšať na sebe jednotlivé procedúry.

Pravidelne sa kúpal v studenom Dunaji, chodil bosý po rannej rose, vďaka čomu sa postupne sám vyliečil z tuberkulózy. Svoje poznatky začal praktizovať aj na iných ľuďoch, experimenty spisoval a svoje metódy neskôr publikoval. Kneipp položil základné princípy moderného otužovania a jeho spôsob vodoliečby si našiel stále miesto v balneológii a kúpeľníctve. Jeho najznámejšou publikáciou je brožúra Moja liečba vodou z roku 1894.