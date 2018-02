Slováci, pripravte sa na ponocovanie: Najočakávanejšia súťaž s Kuzminovou hneď v úvode olympiády!

Zimná olympiáda v Ázii. Pre účastníkov boj s aklimatizáciu, pre fanúšikov v Európe ponocovanie a vôbec rozbúraná životospráva.

Jazda proti času a s 8-hodinovým posunom dá zabrať ešte viac, ako let s časom na západný horizont zemegule. Slovenský televízny divák to má ozaj rozhádzané - alpské lyžovanie v noci a za brieždenia, biatlon napoludnie, medzitým v rôznych časoch hokej. Napríklad.

Program ZOH 2018 v Pjongčangu má aj svoju predstihovú fázu, lebo zjazdári absolvujú merané tréningy, skokani i akrobati kvalifikáciu a curleri už naostro začínajú mixami, aby sa zmestili do rámca hier. Súťaž krasokorčuliarskych družstiev má tiež svoju prvú časť ešte pred oficiálnym otvorením.V každom prípade prvý veľký moment hier predstavuje otvárací ceremoniál. Našinec si príde na svoje v piatok 9. februára na pravé poludnie.

Ako si slovenský fanúšik zvykol, hneď v úvode sa pôjde najočakávanejšia individuálna súťaž, tentoraz jedna z dvoch najočakávanejších. Anastasii Kuzminovej robí v popularite milú konkurenciu ženský slalom, ale charizmatická biatlonistka aj tak predstavuje najsilnejšie želiezko v ohni na ukutie zlata. V sobotu 10. februára sa v Pjongčangu pokúsi o tretí triumf v rade v jej obľúbenom šprinte. Ak by dokázala napodobniť Vancouver a Soči, vytvorila by epochálny míľnik, ťažko ešte niekedy niekým iným napodobiteľný, tobôž vymazateľný.

Prvé zhluky "slovenských" udalostí prináša pondelok. Petra Vlhová niečo po 2.15 absolvuje svoju prvú jazdu v Pjongčangu a po 6-tej ráno by sa mala vydať aj na trať druhého kola obrovského slalomu. Iné ako miesto v top10 by bolo pre ňu sklamaním, naopak, iste sa bude snažiť atakovať aj pódium. V tom čase by už malo byť známe počínanie Klaudie Medlovej v jej prvej súťaži, pravda, ak sa dostane do finále disciplíny slopestyle. No a potom napoludnie SEČ ďalšia silná akcia - Kuzminová sa (bezpochyby) predstav v biatlonovej stíhačke a podľa výsledku šprintu by mohla svoje ambície v týchto pretekoch rozvíjať aj Paulína Fialková.

Utorok ponúka tiež viacero slovenských športovcov, z nich bude zaujímavé sledovať lyžiarku Alenu Procházkovú v bežeckom šprinte. No a na druhý deň, v stredu 14. februára je na programe slalom s Petrou Vlhovou a Veronikou Velez-Zuzulovou (2.15/5.45 SEČ), na pravé poludnie štartujú slovenské biatlonistky nevyspytateľnú 15-ku a o hodinu neskôr slovenskí hokejisti svoj turnaj. V prvom zápase narazia na najväčšieho favorita vo formáte bez NHL, hoci ten štartuje pod značkou Olympijských športovcov Ruska.

Druhý zápas svojej základne skupiny Slováci odohrajú proti USA v piatok 16. februára (napoludnie SEČ) a tretí (od 21.10) na druhý deň proti Slovincom. Druhá olympijská sobota prináša aj biatlonistky s hromadným štartom a teda aj Kuzminovú, ak sa rozhodne štartovať. Možno však bude šetriť sily na tímové súťaže. Štafetový mix si slovenský divák môže pozrieť v utorok 20. februára od 12.15, pravda, v tom čase je aj veľká možnosť zápasu hokejového mužstva v kvalifikácii o štvrťfinále. V tom termíne sú na programe dva duely, ďalšie dva varianty (ak Slováci nepostúpia senzačne priamo do štvrťfinále z prvého miesta v skupine alebo ako najlepší tím z druhých miest) sú v stredoeurópskom ponímaní po jednom zápase o 4.10 a o 8.40. Na druhý deň by v prípade kvalifikačného úspechu slovenskí hokejisti hrali v rovnako rozloženom termínovníku.

Vo štvrtok večer je ženská biatlonová štafeta a v piatok 23. februára to môže byť veselé ráno. Ak bude zjazdárka Vlhová štartovať v kombinácii a ak snoubordistka Medlová postúpi do finále Big Air. Spolu s krasokorčuliarkou Nicole Rajičovou (voľné jazdy) by tak tvorili najvýraznejšiu balík v čase približne od 2.00 do 7.00. A nasledujú semifinálové zápasy hokejového turnaja (8.40 a 13.10).

Slovenským vrcholom zimnej olympiády by mohla byť súťaž miešaných tímov, štvorica (s náhradníkmi šestica) by sa mala predstaviť v zostave takmer kopírujúcej vlaňajšie strieborné MS (plus k dispozícii Adam Žampa). K pútavému divadlu si je treba privstať na tretiu hodinu rannú. O 13.10 je úvodné buly hokejového zápasu o bronz a v záverečný deň, v nedeľu 25. februára sa finále odohrá od 7.10 SEČ. O 21.00 tamojšieho času (13.00 SEČ) zimný športový festival vyvrcholí záverečným ceremoniálom.

Program zimnej olympiády v Pjongčangu:

STREDA 7. februára

03.00/11.00 slávnostné vztyčovanie slovenskej zástavy v horskej olympijskej dedine



ŠTVRTOK 8. februára

02.30/10.30 úvodná tlačová konferencia slovenskej výpravy v Slovenskom dome

hokej 10.30/18.30 hokej - úvodný tréning slovenského tímu



PIATOK 9. februára

02.00/10.00 hokej - druhý tréning slovenského tímu

04.00/12.00 (cca) slávnostné otvorenie Slovenského domu za účasti prezidenta SR

12.00/20.00 otvárací ceremoniál



SOBOTA 10. februára

sánkovanie jednosedadlové 11.10/19.10 muži 1. a 2. jazda /NINIS, ŠIMOŇÁK/

biatlon 12.15/20.15 šprint žien na 7,5 km /štyri z pätice KUZMINOVÁ, P. FIALKOVÁ, I. FIALKOVÁ, POLIAKOVÁ, MAJDIŠOVÁ/

NEDEĽA 11. februára

snoubording 05.30/13.30 slopestyle - kvalifikácia - ženy /MEDLOVÁ/

sánkovanie jednosedadlové 10.50/18.50 muži 3. a 4. jazda /NINIS, ŠIMOŇÁK/

biatlon 12.15/20.15 šprint mužov na 10 km /4 z pätice KAZÁR, OTČENÁŠ, HASILLA, ŠIMA, BARTKO/



PONDELOK 12. februára

alpské lyžovanie obrovský slalom žien /VLHOVÁ, MORAVČÍKOVÁ, KANTOROVÁ/ 02.15/10.15 - 1. kolo 05.45/13.45 - 2. kolo

snoubording 02.00/10.00 slopestyle - ženy - finále /MEDLOVÁ?/ 05.30/13.30 U-rampa - kvalifikácia - ženy

sánkovanie jednosedadlové 11.50/19.50 ženy 1. a 2. jazda /ŠIMOŇÁKOVÁ/



UTOROK 13. februára

alpské lyžovanie kombinácia mužov /ADAM ŽAMPA, FALAT/ 03.00/11.00 - zjazd 07.00/15.00 - slalom

beh na lyžiach 09.30/17.30 šprint klasickou technikou - muži /MLYNÁR, SEGEČ, ŠULEK/

sánkovanie jednosedadlové 11.30/19.30 ženy 3. a 4. jazda /ŠIMOŇÁKOVÁ/

beh na lyžiach 12.00/20.00 šprint klasickou technikou - ženy /PROCHÁZKOVÁ, KLEMENTOVÁ/



STREDA 14. februára

alpské lyžovanie slalom žien /VELEZ-ZUZULOVÁ, VLHOVÁ, MORAVČÍKOVÁ, KANTOROVÁ/ 02.15/10.15 - 1. kolo 05.45/13.45 - 2. kolo

biatlon 12.05/20.05 vytrvalostné preteky žien na 15 km /4 z pätice KUZMINOVÁ, P. FIALKOVÁ, I. FIALKOVÁ, POLIAKOVÁ, MAJDIŠOVÁ/

sánkovanie dvojsedadlové 12.20/20.20 muži 1. a 2. jazda /SOLČANSKÝ, STUCHLÁK/

hokej - muži B-skupina 13.10/21.10 SLOVENSKO - OŠ Rusko



ŠTVRTOK 15. februára

alpské lyžovanie 03.00/11.00 super-G mužov /ANDREAS ŽAMPA, ADAM ŽAMPA, FALAT/

beh na lyžiach 07.30/15.30 ženy - 10 km voľnou technikou /PROCHÁZKOVÁ. KLEMENTOVÁ/

biatlon 12.00/20.00 vytrvalostné preteky mužov na 20 km /4 z pätice KAZÁR, OTČENÁŠ, HASILLA, ŠIMA, BARTKO/

sánkovanie 13.30/21.30 tímové mix štafety /SLOVENSKO/



PIATOK 16. februára

hokej - muži B-skupina 04.10/12.10 USA - SLOVENSKO

beh na lyžiach 07.00/15.00 muži na 15 km voľnou technikou /MLYNÁR, SEGEČ, ŠULEK/

SOBOTA 17. februára

alpské lyžovanie 03.00/11.00 super-G žien /VLHOVÁ, MORAVČÍKOVÁ, KANTOROVÁ/

biatlon 12.15/20.15 ženy s hromadným štartom na 12,5 km /KUZMINOVÁ, prípadne iné SR v kvalifikovanej 30-ke/

hokej - muži B-skupina 13.10/21.10 OŠ Rusko - USA 13.10/21.10 SLOVENSKO - Slovinsko



NEDEĽA 18. februára

alpské lyžovanie obrovský slalom mužov /ANDREAS ŽAMPA, ADAM ŽAMPA, FALAT/ 02.15/10.15 - 1. kolo 05.45/13.45 - 2. kolo

biatlon 12.15/20.15 muži s hromadným štartom na 15 km /prípadne SR - v kvalifikovanej 30-ke/



PONDELOK 19. februára

snoubording 01.30/09.30 Big Air - ženy - kvalifikácia /MEDLOVÁ/

krasokorčuľovanie 02.00/10.00 tanečné páry - krátky program /MYSLIVEČKOVÁ, CSÖLLEY/



UTOROK 20. februára

krasokorčuľovanie 02.00/10.00 tanečné páry - voľné tance /MYSLIVEČKOVÁ, CSÖLLEY/

hokej - muži kvalifikácia o postup do štvrťfinále /SR/ 04.10/12.10 08.40/16.40 dva zápasy o 13.10/21.10

STREDA 21. februára

krasokorčuľovanie 02.00/10.00 krátky program - ženy /RAJIČOVÁ/

beh na lyžiach 09.00/16.00 tímový šprint voľnou technikou - ženy /PROCHÁZKOVÁ, KLEMENTOVÁ/ 11.00/19.00 tímový šprint voľnou technikou - muži /MLYNÁR, SEGEČ/



ŠTVRTOK 22. februára

alpské lyžovanie slalom mužov /ADAM ŽAMPA, ANDREAS ŽAMPA, FALAT/ 02.15/10.15 - 1. kolo 05.30/13.30 - 2. kolo

biatlon 12.15/20.15 štafeta žien na 4x6 km /SR/



PIATOK 23. februára

snoubording 01.30/09.30 Big Air - ženy - finále /MEDLOVÁ/

krasokorčuľovanie 02.00/10.00 voľné jazdy - ženy /RAJIČOVÁ/

alpské lyžovanie kombinácia žien /VLHOVÁ, MORAVČÍKOVÁ, KANTOROVÁ/ 03.00/11.00 - kombinačný zjazd 06.30/14.30 - kombinačný slalom

hokej - muži 08.40/16.40 a 13.10/21.10 semifinále /SR?/

biatlon 12.15/20.15 štafeta mužov na 4x7,5 km /SR/



SOBOTA 24. februára

alpské lyžovanie 03.00/11.00 tímová súťaž mix /SR/

beh na lyžiach 06.00/14.00 muži - 50 km klasickou technikou s hromadným štartom /MLYNÁR, SEGEČ/

hokej - muži 13.10/21.10 o 3. miesto /SR?/



NEDEĽA 25. februára

hokej - muži 07.10/15.10 finále /SR?/

beh na lyžiach 07.15/15.15 ženy - 30 km klasickou technikou s hromadným štartom /PROCHÁZKOVÁ/

13.00/21.00 záverečný ceremoniál