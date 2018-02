Sexica z Jágrovej postele sa zabývala u futbalistu: Turecký dom pri mori!

Rozťahovať sa v posteli vedľa Jaromíra Jágra (45) jej nestačilo.

Modelka Kateřina Provazníková (20) si tak s priateľom, futbalistom Filipom Novákom (27), radšej zaobstarala vlastné luxusné bývanie.

Potom, čo jej miláčik prestúpil z mrazivého Dánska do tureckého Trabzonsporu, musel si zamilovaný pár nájsť miesto, kde zloží hlavu. Podarilo sa. "Krásne ráno všetkým, my už konečne v našom novom domove, no čo mi poviete na ten výhľad," hlásila Katka nadšene z domčeku pri mori.

Vykúpať sa v ňom síce ešte nemôže, predsa len v aktuálnych 7 ° C by mohla prechladnúť, vodných radovánok si ale určite ešte užije.