SHMÚ upozorňuje na sneženie: Tieto kraje poteší víkend v znamení bohatej nádielky!

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výdatné sneženie počas víkendu.

Vo východnej časti Slovenska môže pribudnúť 20 až 30 cm čerstvého snehu. O výstrahe I. stupňa informuje SHMÚ na svojej internetovej stránke.

Snežiť má najmä v Košickom a Prešovskom kraji, snehové jazyky a záveje sa okrem nich však môžu vytvárať aj v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V niektorých okresoch sa k sneženiu môže pridať aj silný vietor, ktorý ojedinele v nárazoch dosiahne rýchlosť až 85 km/h.

V južných okresoch východnej časti Slovenska bude pršať, pričom úhrny zrážok môžu dosiahnuť 25 až 40 mm. Výstrahy platia na celý víkend až do nedele do 18.00 h, a to pre východnú časť Slovenska. Pre povodie Hornádu a Bodrogu v okresoch Košice, Michalovce, Sobrance a Trebišov taktiež platí výstraha I. stupňa pred možnými povodňami.