Definitívny koniec hviezdneho páru! Miliardárovi a herečke to nevyšlo ani na druhý pokus

Miliardár Elon Musk a exmanželka Johnnyho Deppa Amber Heard vlani na jeseň po rozchode verejne ventilovali svoju bolesť z rozchodu a rozhorčenie nad nepochopením okolia. Na sociálnych sieťach aj v talk show vysvetľovali, že to pre nich nebolo jednoduché.

Elon sa potom obhajoval, že rozchod bol bolestnejší pre neho, hoci on sa rozišiel s Amber. Keď sa okolo Vianoc dali zase dokopy, radšej sa verejnému záujmu stránili. A zrejme urobili dobre. Druhý pokus podľa všetkého opäť nevyšiel a vo februári už sú obaja opäť nezadaní.

"Elon sa rozhodol, že je načase to ukončiť a Amber súhlasila. Pre obidvoch je síce ten druhý stále veľmi vzácnym, ale načasovanie už jednoducho nie je dobré," priznala kamarátka Amber magazínu People. Vlani na jeseň si pritom Musk tomu istému magazínu vylial srdce: "Práve som sa rozišiel s priateľkou. Bolí to veľmi. No, ona sa so mnou rozišla asi viac ako ja s ňou, povedal by som... Nikdy nechcem byť sám. To je to, čo by som povedal ako dieťa. Nechcem byť sám. Nebudem nikdy šťastný, keď niekoho nebudem mať. Chodiť spať sám ma zabíja.

A nie je to tak, že by som nevedel, aký je to pocit, byť sám vo veľkom prázdnom dome, počujete svoje kroky v hale, kde nie je nikto, a nikto ani neleží vedľa vás na vankúši. Sakra. Ako sa snažíte byť šťastní v takejto situácii? Je tu niekto, o kom si myslíte, že by som s ním mal randiť? Pre mňa je ťažké sa s niekým len zoznámiť. Chcem totiž dlhodobý vzťah. Nehľadám sex na jednu noc. Hľadám vážneho spoločníka alebo spriaznenú dušu, takú vec." Ale neskôr na sociálnych sieťach Musk pripustil, že návrat k Heardovej nevylučuje. A tak k nemu okolo Vianoc došlo, aby s Hromnicami bolo zase po všetkom.