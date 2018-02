Ako bratislavské mestské časti vítajú nových obyvateľov: V Novom Meste dajú 200 €, v Dúbravke poukážky!

Myslia aj na tých najmenších! Bratislavské mestské časti sa tešia z každého nového obyvateľa.

Mnohé dávajú čerstvým rodičom finančný príspevok na uvítanie bábätka, iné dávajú malé darčeky. Sú však aj také časti, ktoré nepustia ani euro a najnovšie prírastky obdarúvajú iným spôsobom.

Väčšina mestských častí rodičom prispieva finančne. Sumy sa pritom pohybujú od 70 až do 200 eur, pričom najštedrejší sú v Novom Meste. Niektorí starostovia sa dokonca s novými obyvateľmi stretávajú aj osobne. „Rača víta nových obyvateľov trikrát do roka v rámci tradičnej slávnosti s názvom Uvítanie do života. Na slávnosti dostane okrem toho každé dieťa hračku a matka ružu,“ uviedla hovorkyňa Rače Eva Miklánková.

Naopak, Petržalka rodičom peniaze nedáva, poskytne iba darček.priblížila hovorkyňa Silvia Vnenková.

Takisto aj Rusovce peniaze z kasy nedávajú. „Mestská časť organizuje podujatie Privítanie detí, kde rozdá rodičom vecné dary a poskytne občerstvenie a program v celkovej hodnote približne 20 eur na dieťa,“ uviedol Pavol Holúbek z finančného oddelenia. Vo Vrakuni o príspevok rodičia požiadať nemusia, naopak v Karlovej Vsi, v Ružinove či Devínskej Novej Vsi čaká rodičov papierovanie.

Koľko peňazí dávajú mestské časti