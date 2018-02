Barbora Švidraňová má veľké problémy v tehotenstve: Reálna hrozba!

Jednoduché to rozhodne nemá! Herečka a speváčka Barbora Švidraňová (29) prekvapila všetkých, keď pred pár mesiacmi ukázala svoje rastúce bruško a hrdo oznámila, že čaká dieťa.

Otcom pokladu, ktorý ryšavka nosí pod srdcom, je Talian Francesco. Hoci Švidraňová pravidelne zásobuje svojich fanúšikov rozjarenými fotkami na sociálnej sieti, jej tehotenstvo nie je až také ľahké ako by sa mohlo zdať.

Švidraňová je už v šiestom mesiaci tehotenstva. Jej drobček by sa mal pýtať na svet v máji. Zdá sa však, že Barbora nepatrí medzi tie budúce mamičky, ktoré si tehotenstvo môžu vynachváliť a užívajú si ho. Začiatky boli pre umelkyňu poriadne náročné a ťažkosti sa objavujú aj momentálne. „Po prvých troch mesiacoch sa to výrazne zlepšilo, aj keď mám trochu problém s nízkym tlakom, takže si musím dávať pozor na závraty,“ priznala len nedávno pre Žilinský večerník speváčka a herečka.

Podľa odborníka by to rozhodne nemala podceňovať. „Pokiaľ sa dá, tak určite pravidelná strava. Pokojne aj dve-tri kávy denne. A dostatok tekutín. Hrozí tu nebezpečenstvo v prípade pádu na zem pri závrate,“ vysvetlil Novému Času gynekológ Jozef Španka. A kvôli problémom, ktoré speváčku a herečku sprevádzajú počas tehotenstva sa podľa našich informácií rozhodla odmedziť svoje pracovné aktivity. „Barbora si už vyberá, ktorú prácu zoberie. Najdôležitejšie je pre ňu momentálne jej dieťa a zdravie," dozvedeli sme sa zo zdroja blízkeho Švidraňovej.

Zariadila sa tak zrejme aj kvôli radám jej gynekológa. „Ranné nevoľnosti ma, chvalabohu, obišli, takže za to som veľmi vďačná. Vôbec nemám ani špeciálne chute, práveže naopak, zlepšilo sa mi stravovanie, pretože musím jesť pravidelne a moje telo si samo pýta viac zeleniny a ovocia. Samozrejme, že si niekedy aj trochu zamaškrtím, ale vôbec u mňa neplatí, že jem za dvoch. Skôr sa snažím jesť dvakrát zdravšie ako doteraz,“ priznala herečka. Tá sa aj napriek menším problémom veľmi teší na svoje prvé bábätko, ktoré čaká s Talianom Francescom.

Chystá výbavičku

Švidraňová sa už pomaly venuje aj nakupovaniu všetkého potrebného pre jej malého drobca, ktorý príde na svet v máji. Začala teda už zaobstarávať výbavičku. „Už niečo riešim, aby som potom nebola zaskočená, ale také veľké veci ako postieľku alebo kočík si nechávam na koniec. Veľa oblečenia aj dedím z rodiny alebo mi odkladajú kamarátky, ktoré už majú väčšie deti, takže o výbavu sa nebojím. Ale určite to nechcem deliť na ružovú alebo modrú, to už je prežitok. Viac sa mi páčia univerzálne unisex farby a veci,“ uzavrela herečka. Nový Čas ju kontaktoval, no do uzávierky sa k našim otázkam nevyjadrila.

Tlak je hrozba

Jozef Španka, gynekológ

V prípade nízkeho tlaku musí pravidelne jesť. Hlavne ráno sa musí najesť, pokojne môže vypiť aj dve-tri kávy denne. Pokiaľ sa dá, tak skutočne pravidelná strava. Určite je dobrá aj vyššia pohybová aktivita, a teda častejšie prechádzky, dostatok tekutín. Nízky tlak môže byť nebezpečný. Pri závrate môže spadnúť a poraniť si hlavu, to je najväčšie riziko. Pád na zem a úraz hlavy.“