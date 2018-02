Štvornásobná mama prišla kvôli infekcii z umelých nechtov o prácu a prežíva muky: Bolí to viac ako pôrod!

Lowrianne Wilson (31) z britského mesta Porthcawl si nechala urobiť akrylové nechty v salóne neďaleko svojho domu.

Dva dni na to začala pociťovať bolesti a s hrôzou zistila, že sa jej pod jedným nechtom vytvoril vred. Prst jej začal napúchať, no v nemocnici jej odporučili, aby sa vrátila do salónu a nechala si akrylové nechty odstrániť. Tam ju však odmietli a tak opäť vyhľadala doktora, ktorý jej povedal, že má infekciu a ak by sa rozšírila, mohla by stratiť cit v palci.

Lowrianne teraz čaká operácia a prežíva obrovské bolesti. Štvornásobná mama povedala, že sú ,,horšie ako pôrod“.cituje Daily Mail smutnú ženu. ,,Toto sa môže stať hocikomu, kto si dá spraviť akrylové nechty. Už si ich nikdy nedám, nestojí to za to.dodáva Lowrianne.

FOTO jej strhnutého nechtu nájdete v >>galérii<<. Pozor, záber nie je vhodný pre citlivé povahy!