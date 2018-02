Lokalít s hmlou pribúda: Tu musia byť šoféri obzvlášť opatrní!

Vodiči by mali naďalej jazdiť opatrne, lokalít s hmlou pribúda. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC).

So zníženou viditeľnosťou do 100 metrov (m) treba počítať v okolí Hnúšte, Rožňavy, Štítnika a Plešivca, ale taktiež na horskom priechode Čertovica. Pri prejazde cez horský priechod Besník varuje SSC pred hmlou a dohľadnosťou do 50 m. Jazda po ceste II/584 Srdiečko - Bystrá si vyžaduje snehové reťaze pre všetky vozidlá. Horský priechod Šútovce je naďalej uzavretý pre vozidlá dlhšie ako 10 m.

Podľa portálu zjaznost.sk by mali byť v súčasnosti zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, ktorý povrch je vlhký až mokrý. Zjazdné sú tiež cesty I., II. a III. triedy s prevažne mokrým povrchom, na strednom a východnom Slovensku sú cesty pokryté vrstvou čerstvého, prípadne kašovitého alebo utlačeného snehu. Podobná situácia je aj na horských priechodoch.