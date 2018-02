Tajné kšefty na klinike v Košiciach, predražené plastiky pre Britky: Vieme, kam vedú ďalšie stopy

Škandál ako hrom! Košickí plastickí chirurgovia si urobili vlastný biznis priamo v nemocnici.

Za premrštené ceny totiž operovali pacientky zo zahraničia, ktoré im dohadzovala súkromná agentúra New Look Holiday so sídlom v daňovom raji. Nie je vylúčené ani to, že v štátnej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach mohli cudzincov operovať prednostne na úkor Slovákov. Za zákroky platili klienti na ruku priamo lekárovi a ceny boli podstatne vyššie ako udáva oficiálny cenník nemocnice. Za biznis zatiaľ vyrazili len primára plastickej kliniky Róberta Sabovčíka.

Za plastické operácie vykonané cudzincom si mala podľa týždenníka Trend Klinika plastickej chirurgie v košickej štátnej nemocnici účtovať sumy niekoľkonásobne vyššie ako uvádza oficiálny cenník, a to všetko poza chrbát vedenia nemocnice. Kšefty im pritom dodávala agentúra New Look Holiday so sídlom v daňovom raji na Britských Panenských ostrovoch. Agentúra na svojom webe uvádza, že zodpovednosť za medicínsky postup a prípadné následky výlučne nesie košický partner. Svojich britských klientov inštruovali, aby prileteli do Košíc, kde ich vyzdvihnú. Následne ich informovali o cenovej ponuke, dátume operácie a o zmluve. Na predoperečnom vyšetrení u chirurga mu priamo v ordinácii mali pacienti za zákrok zaplatiť výlučne v hotovosti a peniaze mali ísť mimo oficiálnej pokladnice nemocnice.

Hoci web agentúry je v angličtine, šéf agentúry Ivan Nicák pochádza z Bardejova. Nový Čas vypátral jeho adresu, tam však našiel bývať len jeho otca. „Vedel som, že môj syn podniká, ale nevedel som, čím sa zaoberá. Včera mi oznámil, že tá firma je jeho,“ povedal jeho otec. Aj ďalší zamestnanci agentúry, ktorí sa mali starať o pohodlie pacientov, pochádzajú z východného Slovenska. „Zabezpečujem predovšetkým transfer z letiska a čiastočne aj dovoz na kliniku,“ uviedla nám Zuzana Plachtinská, ktorá je v New Look Holiday zamestnaná ako koordinátorka pacientov. Podľa jej slov o podvodoch netušila: „Neprichádzam do kontaktu s platbami,“ tvrdí.

Škandalózny biznis si zatiaľ odskákal len primár plastickej kliniky Róbert Sabovčík, ktorého vedenie nemocnice v stredu z funkcie odvolalo.uviedla hovorkyňa UNLP Košice Ivana Stašková s tým, že nemocnica podáva aj trestné oznámenie.

Výšku škody preverujú

Nemocnica už dočasne pozastavila plánované operácie pre samoplatcov. „UNLP Košice nemá a ani nikdy nemala zmluvu so spomínanou agentúrou a vedenie nemocnice nemalo vedomosť o spolupráci agentúry s klinikou,“ uviedla Stašková. Na štvrtkovej tlačovke, riaditeľ UNLP Milan Maďar zdôrazňoval, že sa všetko dialo poza ich chrbát. „Ministerstvo zdravotníctva okamžite požiadalo UNLP v Košiciach o dôkladné prešetrenie. Rovnako prípad priamo na mieste prešetrujeme aj prostredníctvom nášho úradu,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Len vlani sa na klinike vykonalo 137 operácií cudzincov najmä z Anglicka, ktorí si pravdepodobne cez túto agentúru plasticky zväčšovali poprsie či odstraňovali tuk. „Nevieme výšku škody, to zistí až vyšetrovanie. Zákroky zaplatené boli, no je otázne, podľa akého cenníka,“ dodal Maďar a vylúčil, že by cudzinci boli prednostne operovaní pred našimi pacientmi. Odvolaný primár Róbert Sabovčík medializované informácie popiera. „Nejde o pochybný biznis s platiacimi operáciami, ale o riadne estetické výkony na klinike. Všetky vybrané peniaze za operácie sú odovzdávané do pokladne nemocnice,“ obhajoval sa exprimár.

