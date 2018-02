Zažite najvášnivejší Valentín

Očakávania od tohto sviatku sú jednoznačné a každé pohlavie má v tomto jasno: ženy chcú romantiku, muži sex. A prečo by ste to nemohli spojiť?

O tom ako prežiť sviatok zamilovaných, už sa popísalo mnoho. V zmysle rokmi zaužívaného klišé platí: romantika, prejavy lásky, dobré jedlo, malá pozornosť. Čo tak využiť tento jedinečný sviatok v roku tým, že si ho užijete s poriadnou dávkou vzrušenia a potešenia všetkých zmyslov?

Urobte si afrodiziakálne menu

Nemusíte sa vzdávať večere pri sviečkach s partnerom. Ale nerobte radosť len svojim chuťovým pohárikom. Pripravte si jedlo, ktoré povzbudí erotickú náladu a prebudí vaše túžby aj libido. “Namiešajte” si menu, ktoré bude obsahovať napríklad zeler, avokádo alebo banány, siahnuť môžete aj po tradičných koreninách ako škorica a čili, či rastlinách ako ženšen, zázvor alebo Maca Peruánska.

Čokoláda tiež môže pôsobiť ako typické valentínske klišé, ale pozrite sa na to z inej strany. Povzbudí hneď niekoľko zmyslov naraz a obsahuje aj psychostimulant zodpovedný za pocit radosti a vzrušenia.

Darček pre potešenie oka aj nosa

Čo tak podarovať partnerke kombináciu darčekov, čo poteší nielen ju? Je všeobecne známe, že muži sú stimulovaní vo veľkej miere vizuálne. Ulahoďte teda vášmu oku aj čuchovým receptorom. Podarujte jej afrodiziakálny parfém a samodržiace pančuchy a urobíte radosť vám obom naraz. Oba dary neskôr zúžitkujete v ďalšom kroku.

Zábranám dajte košom, buďte hraví a bavte sa

Či už ste spolu rok, dva alebo tridsať, nechcete zažívať nudu a stereotyp, a to sa týka aj sviatku sv. Valentína. Obohaťte sa o nové zážitky aj v spálni a zažite zábavu vďaka literatúre na to určenej. Počuli ste už o Zerexsutre? Zmeňte vďaka nej svoje zvyky a ponorte sa so svojou polovičkou do nových sexuálnych techník, ktoré vytvoria neopakovateľnú atmosféru aj po rokoch vzťahu.

Intenzívnejší valentínsky zážitok vďaka tabletkám na erekciu

Valentínsku náladu si nenechajte pokaziť ani v prípade, že už to nie vždy “funguje ako by malo”. Skvelým pomocníkom sú tabletky na erekciu, vďaka ktorým sa o zážitky rozhodne nepripravíte. Zamerajte sa na také, ktoré obsahujú tradičné bylinky s afrodiziakálnym účinkom ako sú Senovka grécka, Maca peruánska alebo Kotvičník zemný.

Hovorte o tom, čo chcete

Dajte si navzájom možnosť povedať si, po čom túžite a čo vás vyvedie z každodennej rutiny. Buďte hlboko osobní, povedzte partnerovi o svojich najtajnejších túžbach a fantáziách. Ak je to ťažké, povedzte si to formou hry, aby to bolo zábavné. Odmenou bude prehĺbenie vašej intimity a prístupnosť partnera venovať svoju energiu na ich splnenie. Vášeň vzbudíte vtedy, keď ju budete obaja zdieľať.

Valentín je skvelou príležitosťou ako vybočiť z vyjazdených koľají, urobte preto niečo nové, vzrušujúce a vášnivé. Začať môžete už počas dňa v práci a pripraviť sa tak na večer. Vyskúšajte napríklad dirty talk pomocou pikantných sms, ktorý zaručene naštartuje sexuálne fantázie vašej polovičky.