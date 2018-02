Slovák chce na narodeniny prekvapiť svoju frajerku: Ženy, rozdýchali by ste takýto dar?!

Muž chystá pre svoju priateľ skutočne kontroverzné prekvapenie. Ako by ste prijali taký dar vy?

Milé gesto alebo čistá drzosť? Slovák plánuje frajerku prekvapiť nevšedným darčekom. To, či po ňom túži aj ona, však neprezradil.

"Mám frajerku, ktorá je plochá ako 5-ročný chlapec a chcem jej kúpiť silikóny na narodeniny (také dvoječky). Sme spolu skoro tri roky a chcem to ako prekvapenie. Mám do toho ísť? Čo by ste povedali svojmu frajerovi na taký darček v prípade, že ste také ploché?" napísal na Priznania žien, aby si najskôr vypočul názory nezainteresovaných žien ale aj mužov a uvideol, že obaja majú okolo tridsiatky, sú zatiaľ bezdetní, no potomstvo plánujú.

"Ako by sa ti páčilo, keby ti frajerka na narodky zaplatila operáciu na zväčšenie penisu?" reagovala Erika na komentár jedného z diskutujúcich. "Asi by som bola skôr smutná z toho, že ma neberie takú, aká som, aj keď sama nie som spokojná s tým, ako vyzerám, ale predsa," napísala Simona. "Ako prekvapenie určite nie. Skúste sa porozprávať a zisti, či o to vôbec stojí. Ak áno, tak jej navrhni, že jej to rád zaplatíš," radila Dominika.