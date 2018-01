Šokujúce varovanie Interpolu: Do Európy priplávalo 50 bojovníkov Islamského štátu, hrozia nám útoky!

Medzinárodná policajná organizácia Interpol koncom minulého roka varovala, že do Talianska preniklo na lodiach 50 predpokladaných bojovníkov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a pokúsia sa dostať do iných európskych krajín.

Informoval o tom v stredu britský denník The Guardian, ktorý píše, že zoznam predpokladaných džihádistov má k dispozícii. Zoznam vypracoval generálny sekretariát Interpolu a 29. novembra ho poslal talianskemu ministerstvu vnútra, ktoré ho následne rozoslalo národným protiteroristickým agentúram v celej Európe, uvádza Guardian. USA zaradilo na zoznam teroristov veľkú rybu: Hrozivá reakcia jeho bojovníkov! Na zozname sú podľa neho iba tuniskí občania, z ktorých niektorí boli identifikovaní úradníkmi, keď dorazili do Talianska. Dokument uvádza ich krstné mená, priezviská a dátum narodenia. Podľa odhadov OSN sa k IS v Sýrii a Iraku pridalo približne 5 500 Tunisanov, čo je najviac zo všetkých krajín. Po nedávnom rozdrvení "kalifátu" však panujú obavy, že bývalí bojovníci IS sa môžu pokúsiť o útoky v Európe, poznamenal britský denník. Ako ďalej píše, štyria Tunisania na zozname Interpolu sú pre európske tajné služby už známymi menami. Podľa správy Interpolu jeden z nich "už mohol prekročiť taliansko-francúzske hranice, aby sa dostal do departmentu Gard na juhu Francúzska". Nemenovaný európsky predstaviteľ pôsobiaci v oblasti boja proti terorizmu pre Guardian uviedol, že Tunisania mohli priplávať na Sicíliu medzi júlom a októbrom 2017, a to na rybárskych lodiach alebo malých plavidlách, ktoré sa potom našli opustené na pláži.