Rus Girkin, ktorý musí zaplatiť príbuzným obetí leteckej tragédie 400 miliónov: Nevzrušuje ma to!

Príbuzní obetí leteckej tragédie na východe Ukrajiny z júla 2014 vyhrali v USA súdny spor proti ruskému občanovi Igorovi Girkinovi, známemu aj pod prezývkou Strelkov, ktorý bol v danom období veliteľom proruských povstalcov v Donbase a "ministrom obrany" samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR).

Informovala o tom v utorok agentúra Interfax-Ukrajina.

Kolektívnu žalobu na Girkina podali príbuzní 25 obetí letu MH17, ktorí od súdu žiadali finančnú kompenzáciu. V súlade s verdiktom okresného súdu amerického štátu Illinois Girkin musí pozostalým vyplatiť odškodné v celkovej výške 400 miliónov dolárov (cca 322 mil. eur). Každý z pozostalých dostane po 10 miliónov dolárov (cca 8 mil. eur) ako morálnu kompenzáciu a ďalších 10 miliónov dolárov ako náhradu škody.

Ako však agentúra upozornila, nádej, že príbuzní odškodné skutočne dostanú, je nulová: Girkin sa totiž nedostavil na zasadnutie súdu v USA a na adrese v Moskve, kde je prihlásený na pobyt, sa ho nepodarilo zastihnúť. Advokáti žalujúcej strany avizovali, že budú žiadať zhabanie Girkinovho majetku. Girkin v reakcii pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol, že rozhodnutie obvodného súdu zo štátu Illinois neuznáva.

"Vôbec ma nevzrušuje, čo navymýšľali. Neuznávam účinnosť zákonov cudzích štátov na území Ruskej federácie. Myslím, že by to bol krajne negatívny jav, keď by bola priznaná nadradenosť zahraničného tzv. práva nad ruským. Preto ma rozhodnutie zahraničných súdov nevzrušuje," vyhlásil Girkin.

Boeing 777 malajzijských aerolínií, smerujúci z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, zostrelili 17. júla 2014 nad oblasťou východnej Ukrajiny, ktorá bola pod kontrolou proruských separatistov. O život prišlo všetkých 298 ľudí na palube, pričom väčšinu obetí tvorili Holanďania. Okrem nich boli na palube zostreleného boeingu občania ďalších 17 štátov.

Spoločný vyšetrovací tím (JIT) pozostávajúci z expertov z viacerých krajín vo svojej správe skonštatoval, že lietadlo bolo zasiahnuté raketou zem-vzduch typu BUK pochádzajúcou zo zbraňového systému, ktorý proruskí separatisti dostali z Ruska. Ruská vláda však popiera akúkoľvek zodpovednosť za tento incident a spojenie s protivládnymi separatistami na Ukrajine.