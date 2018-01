Najlepší zamestnávatelia Slovenska roka 2017: Čím firmy lákajú ľudí do práce?

Vysoký plat, vzdelávanie. Aj to sú faktory, ktoré zamestnancov udržia či prilákajú do práce. Niektoré z týchto podmienok uviedli aj ľudia v šiestom ročníku ankety spoločnosti Profesia. Mali rozhodnúť, ktorí slovenskí zamestnávatelia sú najlepší. V čom to je, že práve tieto firmy sú pre Slovákov najviac atraktívne?

Cieľom ankety je priniesť reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na to, ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž. O najatraktívnejších zamestnávateľoch rozhodlo takmer 12-tisíc hlasujúcich. „Medzi top 5 dôvodov, prečo vníma verejnosť zamestnávateľa ako atraktívneho, sa nám vôbec prvýkrát dostal kolektív a ľudia,“ zhodnotila výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová. Ako doplnila, oproti minulému roku tak tento faktor nahradil pracovnú istotu. Víťazi kategórií Obchod a služby Tomáš Bezák, Lidl - Angažovať a udržať si kvalitných ľudí sa nám darí predovšetkým vďaka motivačne nastaveným platovým podmienkam, atraktívnym benefitom a veľkému zameraniu sa na ich ďalší rozvoj a vzdelávanie. Od jesene 2016 sme zvýšili platy absolútnej väčšiny našich zamestnancov o 25 %. Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo Patrik Vas, pelicantravel.com - Sme pioniermi v oblasti technológií, marketingu aj zákazníckej starostlivosti, neustále pracujeme s novými nápadmi a nástrojmi zo zahraničia, vďaka čomu je práca v Pelikáne neuveriteľne zaujímavá a pestrá. A cestovanie po svete je už len čerešničkou na torte. Médiá Eva Rusnáková, RTVS - RTVS je predovšetkým o ľuďoch, ktorí pracujú na vytváraní jej značky. Vytvára im preto zaujímavé a tvorivé pracovné prostredie s kreatívnou náplňou práce, pričom sa snaží o čo najrýchlejšie včlenenie nových zamestnancov do tvorivého procesu. Výroba a priemysel Anton Molnár, Slovnaft - Je to kombinácia dobre nastavených miezd, odmien a, samozrejme, benefitov a zamestnaneckých výhod, ktoré zohľadňujú životné cykly človeka. Spokojnosť tvoria aj férové vzťahy na pracovisku a možnosti sebarealizácie. Centrá zdieľaných služieb Christian Schulz, Henkel Slovensko - Zakladáme si na otvorenej diskusii s našimi zamestnancami. Okrem nových flexibilnejších pracovných podmienok, ako sú práce z domu či dni voľna navyše, môžu zamestnanci využívať aj škôlku priamo v priestoroch firmy. Bankovníctvo, financie a poisťovníctvo Andrea Borguľová, Slovenská sporiteľňa - Snažíme sa, aby sme všetci spolu vytvárali prostredie, kde sa cítime zapojení, rešpektovaní a ocenení. Samozrejme, sledujeme aj trendy v oblasti benefitov. IT a telekomunikácie Peter Kimijan, Telekom - Spokojný zamestnanec je najlepší ambasádor. Zákaznícka skúsenosť má veľký vplyv na vnímanie značky ako zamestnávateľa. Sme radi, že našu firmu vnímajú cez produkty a služby ako modernú a inovatívnu firmu, pre ktorú chcú pracovať. Nemocnice a zdravotná starostlivosť Anna Janošková, Dr. Max - Starostlivosť, zodpovednosť, dôvera, tímovosť a inovatívnosť, to je to, na čom každý deň staviame. Tiež si zakladáme na princípoch férového zaobchádzania a dávame priestor názorom zamestnancov. Čo robí zamestnávateľa príťažlivým Zuzana Rumiz, General Manager ManpowerGroup Slovensko - Vo väčšine prípadov je pri rozhodovaní sa a prijímaní pracovnej ponuky rozhodujúce „meno spoločnosti“, firemná kultúra a v neposlednom rade benefity, ktoré potenciálny zamestnávateľ ponúka. Kandidáti sa pozerajú najmä na stabilitu, silné zázemie spoločnosti a už spomínané benefity. Tými najčastejšími, ktoré ich dokážu presvedčiť, sú najmä flexibilný pracovný čas, vzdelávanie, priateľská atmosféra na pracovisku, dni voľna nad rámec zákona a ďalšie.