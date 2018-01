Slovenské zdravotníctvo si prekvapivo polepšilo: V rebríčku sme predbehli Čechov aj Britov!

Slovenské zdravotníctvo sa za uplynulý rok poriadne vyšvihlo. Vyplýva to z rebríčka Euro Health Consumer Index (EHCI) z dielne švédskej organizácie Health Consumer Powerhouse. Za rok 2017 sa Slovensko v konkurencii 35 európskych krajín umiestnilo na úctyhodnom 13. mieste, čím si medziročne polepšilo až o desať priečok.

Najlepšie výsledky sme zaznamenali pri hodnotení dostupnosti zdravotnej starostlivosti, kde sme vo všetkých kategóriách obstáli na výbornú. Ako sú spokojní so stavom nášho zdravotníctva pacienti a odborníci?

Zatiaľ čo rebríčku kraľuje Holandsko a v tesnom závese je Švajčiarsko a Dánsko, slovenské 13. miesto tvorcovia správy označujú ako prekvapujúco veľké zlepšenie. „Som rád, že slovenské zdravotníctvo môžeme označiť, a nielen tými dátami, ktoré zverejnil EHCI za 2017, za štandardné v rámci Európy a nie to, ktoré je na chvoste,“ reagoval minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Medziročne sme v rebríčku poskočili o 10 priečok, čím sme predbehli všetky susediace krajiny V4 či Veľkú Britániu. Podľa Druckera tomu pomohlo lepšie vykazovanie údajov aj viaceré realizované zmeny v zdravotníctve. „Snažíme sa veci postupne zlepšovať a som rád, že toho dôkazom je aj posun v uvedenom rebríčku. Výstupy ukazujú, že na vyšetrenia CT sa čaká kratšie, rovnako sa skrátili čakacie lehoty na plánované operácie,“ uviedol minister Drucker s tým, že sa zlepšila aj komunikácia s pacientmi a pacientskymi organizáciami, o ktorých hodnotenie sa prieskum opiera.

Zlepšenie iba na papieri?

Samotných odborníkov však výsledok rebríčka prekvapil. Realita totiž niekedy býva na míle vzdialená od štatistík. „Za ten rok sa určite neurobilo toľko, aby sme sa dostali až tak vysoko. Stretávame sa s názormi ľudí, že stále sú čakacie lehoty na vyšetrenia príliš dlhé, že to nefunguje tak, ako by malo, a že napriek zákonným zdravotným odvodom ľudia doplácajú viac, ako by mali,“ myslí si Anton Szalay, predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb. Podľa jeho slov to bude vyžadovať ešte veľa práce, aby boli slovenskí pacienti spokojnejší. „Rozhodujúci je aj zdravotný stav obyvateľstva, pri ktorom celkovo zaostávame medzi krajinami OECD. Stretávame sa aj s viacerými problémami s financovaním. Je tu veľa lobistov, ktorí ovplyvňujú chod v našom zdravotníctve, a to nie je dobré,“ dodáva Szalay.

Je to oprávnené

Emília Svitková (73), dôchodkyňa, Myjava

Otvoriť galériu Emília Svitková. Zdroj: mm

- Myslím si, že sme oprávnene postúpili v hodnotení, lebo lekári aj personál sa snažia. Starostlivosť je dostupná, aj lieky, podľa mňa je to v poriadku. Manželovi lekári veľmi pomohli, bol 3 dni v kóme, liečia ho a starajú sa o neho. Myslím si, že naše zdravotníctvo si pochvalu zaslúži.

Som nespokojný so systémom

Emil Bohovic (71), dôchodca, Potvorice

Otvoriť galériu Emil Bohovic je nespokojný so systémom. Zdroj: mm

- Štyri operácie v Trenčíne, dve v Bratislave a od 22. februára 2017 som nestál na vlastných nohách. Mesiac už čakám na podporný vozík. To nie je ale nespokojnosť s lekármi, ale so zlým systémom. Lekári robia, čo môžu, ale systém je zlý. Všetko to je len o ľuďoch. Sedem týždňov som mal v Bratislave koleno otvorené, keď som čakal na umelé jabĺčko. Sanitka ma priviezla do Bratislavy na kontrolu o 6.00 hod. ráno, a potom som na ňu čakal do pol siedmej večera.

Získali sme body aj za to, čo nemáme

Dušan Zachar, zdravotnícky analytik INEKO

- Myslím si, že hoci je nepochybné, že sa slovenské zdravotníctvo zlepšuje, taký výrazný skok dopredu nezodpovedá realite. Neurobila sa tu žiadna reforma, aby sme zrazu preskočili tak veľa významných krajín. Skôr nám polepšilo optimistickejšie hodnotenie respondentov. V štúdii sú aj viaceré faktické chyby, ako napríklad to, že sme získali plný počet za prístup k špecialistom bez nutnosti odporúčania od všeobecného lekára, čo u nás nie je možné. U väčšiny špecialistov totiž treba mať výmenný lístok. Plný počet bodov sme získali aj pri práve na druhý lekársky názor, čo v našej legislatíve nie je zakotvené.