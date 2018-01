Žena si zrušila účty na sociálnych sieťach, po mesiaci v tom má jasno: 5 dôvodov, prečo sa k nim nevrátim

Podľa jej slov to bolo to najlepšie, čím mohla začať nový rok 2018.

Charlotte Grainger si uvedomila, že sociálne siete sú neoddeliteľnou súčasťou jej existencie a práve preto sa rozhodla s nimi seknúť. Toto sú veci, ktoré jej odlúčenie od Facebooku a Instagramu priniesli, píše rd.com.

Mám menej dôvodov na prokrastináciu

Facebook s Instragramom negatívne ovplyvňovali moje pracovné nasadenie. Teraz, keď som účty zrušila, mi neustále kontrolovanie sociálnych sietí neukrajuje z času. Napriek tomu, že ich už nepoužívam, moja závislosť na nich ešte trvá a niekoľkokrát za deň si uvedomím, že by som sa rada pozrela, čo nové na Facebooku...

Je mi jedno, čo robia iní ľudia

Život druhých ovplyvňuje ten váš, aj keď nechcete. Vždy som bola v strese, že zmeškám nejakú párty, nejakú zaujímavú udalosť, že mi niečo veľkolepé ujde, alebo ušlo. Keď som videla, že moji priatelia boli niekde bezo mňa, deptalo ma to. Nevedomosť je skutočné požehnanie.

S ľuďmi, na ktorých záleží, sme stále v kontakte

Bola to moja najväčšia obava. Vďaka sociálnym sieťam je veľmi jednoduché udržiavať kontakt. Moja rodina a priatelia sa však rýchlo prispôsobili zmene. Odišla som bez oznámenia a v posledných týždňoch som dostala najväčší počet správ za posledné obdobie. Pravdou je, že Facebook nevytvára priateľstvá. Je to len platforma. Ak z nej odídete, tie skutočné vzťahy prežijú.

Pozvania, ktoré dostávam, sú úprimnejšie

Pozvánky na udalosti na Facebooku sú väčšinou neúprimné. Ľuďom ide o to, aby mali na udalosti čo najväčší počet hostí, alebo chcú predať lístky vopred. Teraz dostávam reálne pozvania na udalosti, kde ma ľudia chcú skutočne vidieť.

Žijem práve teraz a kvôli sebe

Predtým som žila pre sociálne médiá. Hoci som bola s priateľmi, musela som si urobiť fotku nie pre uchovanie si momentu, ale pre Instagram. Ten bol každý deň plný videí a fotiek, ktoré dokumentovali môj každodenný život. Bola to závislosť - choroba. Teraz skutočne vnímam, čo mi hovoria moji priatelia namiesto toho, aby som na každom stretnutí kontrolovala, čo je nové vo virtuálnom svete. Robím veci bez toho, aby som myslela na to, ako to bude vyzerať na sociálnych sieťach. Je to oslobodzujúci pocit, žiť pre vlastné potešenie.