Brutálny incident na furmanských pretekoch v Hriňovej: Z tohto vám stisne srdce, chlapi surovo napadli koňa!

Jeden kopol do koňa, druhý ho bil bičom.

Na sobotňajších furmanských pretekoch v Hriňovej sa odohral incident, ktorý nenechal chladnými milovníkov zvierat. Domáci furmani Imrich a Miroslav podľa mnohých divákov neprimerane zaobchádzali so svojím koňom. Prípadom sa už zaoberá polícia a Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

Pätnásty ročník Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní v Hriňovej poznačil vážny incident dvoch furmanov, ktorí podľa očitých svedkov zle zaobchádzali s koňom. Keď zviera neťahalo drevené kláty podľa ich predstáv, Imrich a Miroslav ho začali trestať kopancom a bitím bičom. „Podľa pravidiel furman nemôže koňa udrieť,“ píše sa v oficiálnom stanovisku mesta Hriňová, ktoré je aj organizátorom. „Dotyční súťažiaci boli po tomto incidente riaditeľom podujatia pre porušenie pravidiel súťaže ihneď diskvalifikovaní,“ dodávajú na webe mesta. Furmana Imricha jeho správanie mrzí. „Chcem sa všetkým ospravedlniť. Je pravda, že som koníka šibol, no troška si to aj zaslúžil, lebo v hore inak robí. Toto nie je týranie zvierat,“ hovorí Imrich s tým, že ostatní v depách bili kone so žilkami z krovinorezu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„To, že kamarát ho kopol, som nevidel, ale vraj mu kôň stúpil na nohu,“ ozrejmil furman. Neprimeraným správaním chlapov sa už zaoberá polícia a Štátna potravinová a veterinárna správa SR. „Ich zaobchádzanie so zvieraťom nie je adekvátne,“ zakončil riaditeľ Jozef Bíreš. Podľa veterinára nejde o týranie. „Je to skôr nezvládnutie emócií, nie týranie," uviedol veterinár Jaroslav Čermák.