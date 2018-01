Kým Balkánci zaplavujú náš trh, Braňo a Simona zarábajú v Belehrade: Prečo sme odišli žiť do Srbska!

Urobili presný opak. Mladá rodina z Bratislavy si zo dňa na deň zbalila kufre a odišla za pracovnou ponukou do krajiny, z ktorej sa paradoxne na Slovensko hrnú tisícky ľudí.

V Srbsku dosahuje nezamestnanosť až 30 % a nájsť si prácu nie je ľahké. Braňo (39) a Simona (38) sa napriek mnohým ťažkostiam dokázali na Balkáne presadiť a so svojimi dvoma ratolesťami neľutujú, že opustili rodnú hrudu. V čom je život v Belehrade oproti Bratislave iný?

Prišlo to ako blesk z čistého neba. Braňo dostal v rámci farmaceutickej firmy, kde pracoval, ponuku odísť do Belehradu. Odísť do Srbska, o ktorom nepočuli príliš dobrého, však nebolo jednoduché. „Manželka mala tiež ako farmaceutka výbornú prácu a aj deti boli malé, Oliver mal 2,5 a Matúš 5,5 roka,“ spomína na ťažké chvíle rozhodovania Braňo. Kariérny postup, ale aj možnosti skúsiť niečo nové napokon rozhodli. V lete 2016 sa štvorčlenná rodina odsťahovala do Belehradu. Už prvé týždne ich však milo prekvapili. „Veľmi u nich zavážilo, že sme neuznali Kosovo, čo je pre Srbov kolíska ich kultúry,“ vysvetľuje Simona, ktorá dostala ponuku riadiť v Belehrade známy e-shop. Vďaka srbskej priateľskej náture sa rýchlo usadili. Deti navštevujú anglickú školu so škôlkou, okrem slovenčiny už hovoria plynulo srbsky a anglicky.

Nízke platy, vysoké ceny

Denne sa na ulici stretávajú s ľuďmi, ktorí sa cez nich chcú dostať pracovať na Slovensko. Vysoká, 30 % nezamestnanosť a platy zväčša do 400 € nedávajú ľuďom príliš na výber. „Reálne ceny v obchode sú ako u nás, vzhľadom na ich bežný plat sú ale vysoké,“ hovorí Simona. Nevie si predstaviť, ako niektorí dokážu z týchto peňazí vyžiť. Napriek zlej ekonomickej situácii sa ale Srbi radi a často zabávajú. „Keď majú Slávu (svätý, patrón ich rodiny), dostanú od zamestnávateľa voľno a hostia jeden až tri dni v byte celú rodinu a priateľov, čo je okolo 50 - 70 ľudí. Vystrojiť svadbu tu znamená okolo 300 hostí, ale vedia sa baviť neskutočne,“ uzavrel s úsmevom Braňo.

Bratislava

Otvoriť galériu Bratislava Zdroj: iStock

platy: 1 000 € v čistom nie je nič výnimočné

správanie: držíme si väčší odstup od cudzincov

jedlo: väčšina si dopraje obed v reštaurácii

služby: za podobný účes zaplatíme aj 25 €

jazyky: u nás nie je bežné, že človek na ulici ovláda 2 jazyky

cesty: hoci sa sťažujeme, vďaka eurofondom je to u nás oveľa lepšie

Belehrad

Otvoriť galériu Belehrad Zdroj: iStock

platy: v čistom dosahujú 200 - 400 €

správanie: sú veselší a priateľskejší k iným národom

jedlo: stravujú sa nezdravo

služby: ceny sú nízke, účes je za 5 €

jazyky: sú jazykovo vybavenejší ako my, filmy v TV sú len v angličtine

cesty: zlý stav vozoviek, environmentálnej ochrany