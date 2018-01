Vlhová zužitkovala výpadok Shiffrinovej: Netreba nič podceniť!

Uplynulé tri slalomy Svetového pohára, v ktorých vypadla Mikaela Shiffrinová, sa zakaždým skončili víťazstvom slovenských alpských lyžiarok.

Veronika Velez-Zuzulová sa radovala v Semmeringu 2012 i Záhrebe 2017, Petru Vlhovú vyniesla chyba americkej favoritky na najvyšší stupienok v nedeľu v Lenzerheide.

Vlhová sa už pomaly lúčila s postom vedúcej pretekárky, keď zrazu Shiffrinová zlyhala s vyše sekundovým náskokom. "Vyšlo to, aj keď so šťastím. Každý vie, že keby Mikaela prišla do cieľa, tak som druhá. Ale vyhrala som a som veľmi šťastná, že som konečne predviedla moju jazdu v druhom kole," povedala Vlhová po svojom druhom triumfe v sezóne a štvrtom v kariére. Uspela na úvod ročníka v Levi, následne v Killingtone bola druhá, no odvtedy čakala vo svojej parádnej disciplíne na ďalšie pódiové umiestnenie. Dočkala sa ho po minisérii výsledkov tesne za najlepšou trojkou a nedokončenom slalome vo Flachau.

Po každej z týchto súťaží opakovala, že má na viac a vo švajčiarskom stredisku to dokázala na súťažnom svahu. Zásluhou druhej najrýchlejšej jazdy druhého kola zdolala Švédku Fridu Hansdotterovú či domácu Wendy Holdenerovú. "Dala som do toho všetko a som rada, že som opäť na pódiu. Dodalo mi to sebavedomie, pretože predchádzajúce výsledky neboli zlé, ale vedela som, že mám na oveľa viac. Takže bolo jasné, že nás to mrzelo. Celý môj tím odviedol obrovskú prácu, tvrdo sme dreli, aby som tu bola. Sme šťastní, všetci sme to potrebovali. Troška som sa hľadala v tom, ako mám jazdiť. Samozrejme, v Levi boli emócie omnoho väčšie. Vážim si aj toto víťazstvo, ale bol to taký polovičný boj, keďže Mikaela vypadla. Viem, že mám rezervy a viem, že musím byť ešte rýchlejšia, ak sa chceme rozprávať o víťazstvách v každých pretekoch. Teraz netreba nič podceniť, pretože sa blížia zimné olympijské hry a v ďalších pretekoch na mňa čaká paralelný slalom. Momentálne je to také, že sotva človek trošku poľaví, ihneď je druhý, tretí, štvrtý," pokračovala 22-ročná Slovenka.

V Lenzerheide atakovala popredné priečky zo šiesteho miesta po prvom kole: "Necítila som sa zle ani v prvom kole, ale sú dni, keď to nejde, a môže sa človek postaviť aj na hlavu. V druhom kole som urobila minimum chýb, pustila som lyže a som tu. Myslím si, že je vždy lepšie, keď nie je človek prvý, a nemusí obhajovať vedúcu pozíciu. Dá sa povedať, že mi to vyhovovalo, ale bez ohľadu na to som sa cítila dobre. Chcela som ísť naplno, bez toho sa nedá zvíťaziť."

Tohtosezónny ženský slalom SP pozná len dve víťazky. Shiffrinová "vedie" nad Vlhovou 5:2, ale o najväčšej Američankinej súperke s výhľadom olympijského slalomu nie je pochýb. Obe si úlohy vymenili, Slovenka nedokončila, keď Shiffrinová vyhrala 9. januára vo Flachau. "Viem sa vcítiť do jej kože a viem, aká je. Prišla som za ňou, povedala som jej, že nevadí, to sa stáva, nech pracuje ďalej, a že je silná," prezradila Vlhová pre TASR v cieľových priestoroch. "Vidno, že Mikaela sa momentálne trošku trápi, myslím si, že je mierne unavená. To k tomu patrí, každý raz vypadne, treba bojovať ďalej. S Peťou som sa rozprávala pred druhým kolom, bolo z nej cítiť také napätie. Snažila som sa s ňou hovoriť a v druhom kole to už bola iná Peťa," uviedla pre TASR Veronika Velez-Zuzulová, ktorá pri svojom návrate podčiarkla úspešný deň pre Slovensko dvanástym miestom.

Vlhová a Shiffrinová si najbližšie zmerajú sily už o dva dni na mestskom podujatí Štokholme. Shiffrinová vyhrala minulú súťaž tohto formátu na Nový rok v Osle, Vlhovej púť sa skončila vo štvrťfinále. "Potrebujem body, a ani som nerozmýšľala, že by som vynechala Štokholm. Čo sa stane, to sa stane, vždy je však lepšie vypadnúť po dobrej jazde. V paralelnom slalome rozhodujú malé chybičky. Chcem sa dostať čo najďalej," uzavrela Vlhová.