Helena z Gemera prekvapila v dome votrelca: Schytila metlu, muž zaliezol pod posteľ!

Dnes čerstvá dôchodkyňa Helena (63) z obce na Gemeri spomína, ako pred dvomi desaťročiami vo svojom dome s metlou bila chlapa zo susednej ulice. Verdikt sudcu nielen Helenu poriadne prekvapil.

"Do smrti nezabudnem na to popoludnie, keď som sa vracala z práce a všimla som si, že vchodové dvere na našom dome sú pootvorené. Nikto nebol doma, muž bol v práci, syn študoval v krajskom meste. Potichu som dvere pootvorila a započula som, že niekto v spálni otvára zásuvky a dvere na nábytku. Hneď som vedela, že v dome je zlodej," rozpráva Helena (63) z dediny na Gemeri o udalosti spred dvoch desaťročí. Rázna žena schytila metlu a vtrhla do spálne.

"Toho chlapa som hneď spoznala, býval v susednej ulici. Začala som ho metlou mlátiť, pokým od strachu z ďalších úderov nezaliezol pod posteľ. Keď spod postele vystrčil nohu alebo ruku, hneď som mu po nej metlou švihla. Z okna som zavolala na susedu, aby zavolala policajtov. Pokým neprišli, bola som v strehu s metlou v ruke," spomína Helena. Keď prišli muži zákona, votrelec vyložil z vreciek zlaté náušnice a zopár bankoviek, ktoré našiel v peňaženke na stolíku.

Akú mal prípad dohru? Nevolaného návštevníka vyšetrovateľ obvinil z porušovania domovej slobody a krádeže. "Naivne som si myslela, že pôjde do basy. Ale kdeže... Po roku mu sudca dal niekoľkomesačný podmienečný trest. Aj to mu bolo veľa, odvolal sa. Na krajskom súde trestný senát upustil od potrestania, pretože od krádeže - z ktorej nemal žiaden zisk, len zopár modrín - uplynuli už takmer dva roky," dodala Helena a mávla rukou.

Dodajme, že zlodej sa s rodinou z Gemera už odsťahoval, pretože v dedine si na neho ľudia ukazovali prstom.