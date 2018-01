Strelec z krvavej drámy v Devínskej Novej Vsi sa postavil pred sudcu: Čo prezradil o ohavnom čine?!

Von sa tak skoro nedostane! Gejzu (68), ktorý vo štvrtok večer zastrelil svojho kamaráta v Devínskej Novej Vsi, sudca Okresného súdu vzal do väzby.

Dôchodca, ktorý mal zbraň v legálnej držbe, prišiel v sprievode dvoch policajtov a do reči mu príliš nebolo. Čo prezradil o osudnom večere? Po desivom vraždení Ľubomíra Harmana v Devínskej Novej Vsi, ktoré sa odohralo pred 7 rokmi, mali obyvatelia tejto mestskej časti v Bratislave pred očami ďalšiu krvavú drámu.

Zrejme alkohol stál za náhlym skratom 68-ročného dôchodcu, ktorý zabil svojho kamaráta Milana († 75). Tri dni po vražde kráčal pred sudcu strelec ako krotký baránok so zvesenou hlavou. Sudca behom pár minút rozhodol o tom, že Gejza poputuje do väzby. „A to z dôvodu takzvanej preventívnej väzby, to znamená z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ povedal pre Nový Čas hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Na otázky Nového Času, prečo spustil streľbu a či svoj čin ľutuje, neodpovedal a zaryto mlčal. Svojej viny si je zrejme dobre vedomý, pretože sa vzdal práva podať sťažnosť. Za mrežami môže stráviť 20 až 25 rokov, alebo až doživotie. „Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ dodala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.