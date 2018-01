Lýdia Eckhardt vie, ako na to: Robte to ako ona a omyl s ladením doplnkov je vylúčený!

Video

Lýdia Eckhardt sa ako každé dievča chcela páčiť a nosiť pekné veci. Ísť za svojím snom bol celkom prirodzený motív, prečo sa z právničky stala prvá dáma slovenskej módy, ktorá s každou prehliadkou prinesie novú náruč inšpirácie a do posledného detailu prepracované modely. A hoci by sme si mysleli, že jej kabelka obsahuje len samé typicky ženské drobnosti, ukrýva aj niečo, čo žiadna žena so sebou nenosí. Niektoré by si však mohli brať príklad - v ich outfitoch by bolo menej omylov.