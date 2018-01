Zámer, alebo omyl? Speváčka dostala pri voľbe prezidenta dvoch Zemanov!

Voľby u našich západných susedov sprevádzali aj kuriózne situácie. Speváčka Barbora Poláková (34) dostala dva volebné lístky s menom Miloša Zemana, hoci nepatrí k jeho priaznivcom. V Českých Budějoviciach zase mali voliči pár minút na výber až z troch kandidátov.

Česká speváčka a herečka Bára Poláková si pri voľbách vyberať nemohla. „Dostala som dva volebné lístky, Zemana som dala stranou a ten druhý lístok dávam do obálky, a keď tak pozerám, je to tiež Zeman,“ zverila sa na internete. Všetkých upozornila, nech si lístky kontrolujú. „Možno sa pán, čo dáva lístky, fakt splietol, možno nie,“ napísala. Podobných prípadov sa stalo viacero. Na jej profile sa totiž iní voliči priznali, že dostali dva lístky s menom Drahoša. V Českých Budějoviciach zas dali voličom na výber až z troch kandidátov. V jednej z volebných miestností totiž pridali aj lístok s kandidátom Pavlom Fischerom. Ten sa však do druhého kola nedostal. Podľa úradov sa však nič vážne nestalo. Námestník ministra vnútra Petr Mlsný tvrdí, že priebeh volieb nebol ohrozený, situácia mala trvať len 17 minút a považuje to len za nafúknutú bublinu.