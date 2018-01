Sagan za necelý týždeň zažil dosť: Stihol klokany, Marlona, pápeža aj narodeniny!

Takýto „šprint“ nedal ani na Toure de France.

Slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi (28) muselo veľmi záležať na audiencii u pápeža Františka. Len minulú nedeľu dojazdil preteky v Austrálii, na celý deň sadol do lietadla, aby sa v Európe stretol s rodinou a strávil pár sekúnd so Svätým Otcom vo Vatikáne. V piatok ledva stihol osláviť 28. narodeniny a môže letieť do Španielska na sústredenie.

Návšteva Vatikánu bola v podaní Sagana, jeho manželky Kataríny, syna Marlona a rodičov blesková. Na Námestie Svätého Petra prišli už v stredu ráno a na generálnej audiencii venoval Sagan pápežovi podpísaný dres majstra sveta a bicykel v žlto-bielych vatikánskych farbách. „Všetci sú spokojní, takže som šťastný. Som veriaci, rovnako aj moja rodina, a šanca stretnúť sa s pápežom sa naskytne možno raz za život. Je to pre dnešný svet veľmi dôležitý človek. A Marlon to zvládol výborne, celý čas spal. Bol to pre neho prvý takýto výlet, boli sme zvedaví, ako to dopadne,“ povedal Sagan a poprel, že by chcel pre syna krst od pápeža. „To bol výmysel médií,“ dodal.

Sagan si týmto štýlom nenašiel príliš veľa času na oddych, regeneráciu a súboj organizmu s dosť výrazným časovým posunom. Február strávi na tradičnom sústredení vo vyššej nadmorskej výške na juhu Španielska, v Andalúzii. V pohorí Sierra Nevada naberal kondíciu pred jarnými pretekmi aj v ostatných dvoch rokoch. V prvej európskej klasike by sa mal predstaviť začiatkom marca v Taliansku na jedno­dňových pretekoch World Tour Strade Bianche.